馬斯克推出了人工智能公司xAI 團隊由谷歌及微軟前員工組成

Tesla CEO馬斯克Elon Musk周三（12日）推出了他籌備已久的人工智能初創公司xAI，並公佈了一個由來自美國大型科技公司的工程師組成的團隊。

xAI將由馬斯克領導，馬斯克已經是電動汽車製造商Tesla(TSLA)的CEO、火箭發射公司SpaceX的CEO和Twitter的擁有者。馬斯克多次曾表達了對人工智能可能造成「文明毀滅」的擔憂。

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在周三晚上舉行的Twitter Spaces活動中，馬斯克解釋了他打造更安全人工智能的計劃。他稱xAI是尋求創造一個「好奇心最大化」的人工智能，而不是明確地將道德編程到其人工智能中。

「如果它試圖理解宇宙的真實本質，從AI安全的角度來看，那實際上是我能想到的最好的事情。」，馬斯克說：「我認為它會從人類的角度來支持人類，因為相比於非人類，人類實在是更有趣。」。他還預測，超級智能或是比人類更聰明的人工智能將在五六年後出現。

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xAI的網站稱，它將於周五（14日）舉行Twitter Spaces活動。它的團隊包括GoogleDeepMind的前工程師Igor Babuschkin、曾在Google（GOOGL）工作的Tony Wu、研究科學家Christian Szegedy和曾在Mircosoft（MSFT）工作的Greg Yang。

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記者：張瑋婷