【大行點睇】華潤水泥次季盈利符預期 大摩予「增持」評級 目標價4.3元

摩根士丹利發表研究報告指，華潤水泥（01313）發盈利預警，稱其今年上半年淨利潤按年下降63%至68%，顯示今年第二季度淨利潤為6.15億至7.15億元，基本符合該行約7億元的預測。該行給予潤泥「增持」評級，目標價為4.3元。

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大摩指，預計潤泥今年第二季度水泥和熟料出貨量按年下降9%至10%，每單位毛利率按年下降，按季則上升超過每噸30元，主要是由於動力煤價格下跌及出貨量按季增加，固定成本降低。展望第三季度，該行指，水泥出貨量在傳統季節性格局下按季走軟，按年也走弱。

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