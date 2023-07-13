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Threads成新貴 兩大原因吸引廣告商轉會

環球社會熱點 15:15 2023/07/13

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美國科技巨擎Meta為與Twitter競爭，早前推出全新社交平台Threads，用戶數量已破億。更多棄用Twitter的廣告商，現正考慮轉於Threads投放廣告。

Twitter被指拒付遣散費 涉數千員工 金額逾39億 【下一頁】

美媒CNBC引述營銷技術企業MikMak行政總裁蒂波格拉夫（Rachel Tipograph）表示，Threads除了有持續增長的用戶群體，成為首要買點。

而該平台與Instagram共享後端管理工具也是另一賣點，吸引已於Instagram擁有帳戶的企業直接轉移至Threads發展，無需從頭開始建立受眾群體。

Twitter流量劇減 Threads用戶破億 【下一頁】

付費社交營銷企業Tinuiti副總裁布魯門克朗（Natasha Blumenkron）指，Threads已成該公司客戶的熱門話題，不少客戶都希望了解Threads。

她提到很多企業因品牌安全問題停止在Twitter投放廣告，對有機會於Threads上投放廣告感到興奮。

布魯門克朗表示，很多品牌對Threads添加按時序排列和搜索主題標籤等功能感興趣，認為添加上述功能有助公司確保將廣告展示給合適受眾。

Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）就表示，Meta現時更專注於構建核心Threads產品，而非通過平台獲利。Threads目前仍在整合階段，尚未推出上述社交平台常見功能。

他指Threads不會積極推動圍繞新聞和政治的討論，認為時尚和體育等話題會減少分歧。

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責任編輯：鄭錦玲

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