「BUSINESS GOVirtual科技博覽及會議2023」今揭幕 逾百創新科技與行業領袖論壇　創先引領商業及科技結合      探索AI、ESG沉浸式應用 迎接新世代經濟體

▲ 活動主辦單位、柏堡活動策劃有限公司執行董事 李亦珺女士、商務及經濟發展局副局長 陳百里博士

近年區塊鏈、人工智能(AI)、ChatGPT等議題席捲全球，意味著以創科為核心的數碼時代已全面來臨。根據政府數字顯示，本地研發總開支在 2020 年達265億港元，初創企業數目在 2021 年約有4,000間，其中迎來十多間獨角獸企業，可見其市場發展潛力。自上年年底政府更訂立的《香港創新科技發展藍圖》，為香港未來五至十年創科發展制訂清晰的發展路徑，各類新產品及新服務因此應運而生，國際企業、中小企及初創領袖固然需要投放資源於企業數碼化及虛擬經濟發展之上，掌握科技潮流的大趨勢，將業務推向另一維度。同時，各行各業的在職者亦需要緊貼時代節奏，迎來新的商業工具、客戶新的消費習慣及他們的行為模式。

「BUSINESS GOVirtual科技博覽及會議2023」（BGOV）率先迎接新世代經濟體來臨，結集各種領先創新科技，於今日（12日）假香港會議展覽中心展覽廳3FG揭開序幕。由即日起至7月14日，展會將會帶來嶄新創科技術方案及精彩論壇分享，預料三日活動可吸引超過8,000名企業及行業買家參與，為業界提供學習、交流、拓展業務及擴建人脈機會。 (https://www.govirtualexpohk.com/)

活動主辦單位、柏堡活動策劃有限公司執行董事李亦珺女士表示︰「現今商業環境的快速變遷，強調科技與商業無可分割的關係。商業領袖及決策者必須採取前瞻性的思維，深入了解及研究未來趨勢，以適應和引領行業發展。BGOV透過科技展示及論壇探討，為企業提供了一個全方位工具及思維躍升機會；參與這場盛典將可成為企業未來成功的一大助力。」

逾130項嶄新創科技術 過百行業領袖精英論壇

科技引領各行各業邁向新里程，今屆展會匯聚130多項極具發展潛力的創科技術方案，由雲端計算、網絡安全、人工智能到沉浸式技術等，全方位展現數碼科技提升業務發展的各樣可能性。活動亦邀請到超過100位行業專家及企業領袖出席分享科技熱話，以宏觀視野協助企業的決策者、投資者掌握業界最新技術應用，抓緊數碼經濟帶來的機遇。

(論壇及主講者請瀏覽：https://zh.govirtualexpohk.com/conference-about) (https://zh.govirtualexpohk.com/speakers)

9大展區匯聚前膽科技 沉浸式體驗連結人與科技

數碼轉型是全球企業的大趨勢，善用大數據、人工智能、雲端計算、區塊鏈等令業務數碼化，但啟動後如何緊貼創科走勢、持續加強其應用能力，將成為未來營商的致勝關鍵。今年BGOV設有9大展區，匯聚多個前膽性、適合各行各業的創科方案，讓業界掌握其概念及運用，策略性提升營運效率與成果。

9大展區：

雲端及邊緣計算：高效資訊管理

金融科技：簡化交易流程

網路安全：強化資訊保護

Web 3.0：推動虛擬經濟

行銷科技：提升宣傳效能

沉浸式科技：開創超前體驗

人工智能：提高工作效率、準確性及成效

可持續發展/ ESG：透過綠色科技增強企業未來競爭力

企業數碼轉型：啟動智能業務

▲ 「沉浸式體驗區」集視覺、聽覺與嗅覺於一身的全方位體驗。

▲ 其中一個展品

除了企業方案，展會亦新增「沉浸式體驗區」及「可持續發展區」兩大主題區域，展示科技如何將人與人、人與環境連結。其中「沉浸式體驗區」以薰衣草園為主題，參觀者可於導賞團之中透過元宇宙、AR、VR、XR及IR技術，親身感受集視覺、聽覺與嗅覺於一身的全方位體驗。觀眾更可以參與「MUXIC虛擬音樂會」，欣賞結合虛擬與現實的音樂盛宴。

聯同12大行業協會 過百場精彩會議

一如既往，今屆BGOV科技會議邀請了12大行業協會、約160位行業領袖及企業決策者互動分享，超過100場的精彩論壇涵蓋各個領域和範疇，探討創新科技如何於新時代中為企業、甚至個人增值，為與會者展示全新的數碼經濟藍圖。

精選議題包括：

領袖高峰對話：AI應用及未來趨勢

內容：由香港機場管理局、香港應用科技研究院、微軟香港及澳門、商湯科技的領袖於開幕論壇中暢談AI的應用與發展

▲ 領袖高峰對話：A1應用及未來趨勢

「四大」圓桌討論：虛擬資產如何啟動未來？

內容：由四大會計師事務所德勤中國、安永、畢馬威中國及羅兵咸永道探討香港虛擬資產的前景

金融科技新格局：虛擬資產新機遇及數碼貨幣變革

內容： 由HKVAX、Treelion Foundation、眾安銀行等機構討論VASP發牌制度下面臨的機遇與挑戰

環遊智慧城市：展開沙漠、天空及地下隧道的多元想像之旅

內容：由 Cargo Sous Terrain、華為、MIT Design X、NEOM、香港大學及Urban-Air Port以實體及綫上混合模式分享多個世界級智慧城市項目

其餘參與演講的知名企業還包括Accenture、國泰航空、華懋、中國移動、中國聯通、CSL Mobile、和記電訊、恒隆地產、領展、L’OCCITANE、美心、NVIDIA、數碼通等將會現身分享「商務 x 科技」的智慧之道，解說如何透過科技提高生產力，提升行業優勢。

鼓勵與會者交流互動 激發跨界合作可能性

除了豐富的活動內容，大會亦積極鼓勵與會者之間的交流與互動，冀激發更多創意及商機。三天商務交流匯聚行業精英，當中的「C-levels領袖聚會」及「BUSINESS GOVirtual Tech Awards頒獎典禮暨交流活動」提供優質交流平台，與會者透過面談探索跨界合作的可能性，達到互利共贏局面 (得獎公司名單：https://zh.govirtualexpohk.com/2023-awardees)。

「BUSINESS GOVirtual科技博覽及會議2023」

日期及時間： 7月12 日(三) 09:15 - 18:00

7月13 日(四) 09:30 - 18:00

7月14 日(五) 09:30 - 17:00

地點：香港灣仔會展展覽廳3FG

免費登記及索取電子門票：https://bit.ly/3Jv05se (名額有限)

官方網站：govirtualexpohk.com

開幕首天精彩盛況: bit.ly/bgov_day1_hl

關於主辦單位 – 柏堡活動策劃有限公司

柏堡活動策劃（BTE）在 2011 年成立，總部設於香港，是一家跨領域的活動策劃管理及展會組織公司，在廣州、北京及上海均設有分公司。BTE 是從事大型活動及展覽的策劃管理、展位銷售、市場營銷推廣，以及現場營運的專家。BTE 每年承辦或主辦超過 20 個大型活動及展覽項目，其團隊對活動策劃和展覽會充滿熱情，時刻以專業態度和無比專注打造最有效益的項目，是活動及展覽業中的最佳戰略夥伴。

BTE 承辦多個世界最頂尖的貿易展覽和大型活動，例如 InfoComm China –亞洲首屆一指的專業視聽和集成體驗商 貿展會（ www.infocomm-china.com ） ； HKPCA 國際電子電路展覽會 – 全球最大的 PCB 和 EA 展覽會（www.hkpcashow.org）；香港美酒佳餚巡禮–亞洲最大規模美酒美食盛典，香港新春國際匯演之夜–香港最受公眾歡迎的觀賞活動；同時推動素食及綠色生活，組織知名的 亞洲素食展（www.vegfoodasia.com）。



(特約)