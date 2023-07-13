美網紅整容醫生直播手術 涉傷害病人被「釘牌」

短片平台TikTok的美國著名整容醫生網紅Dr Roxy因早前直播手術，於周三（12日）被俄亥俄州政府裁定傷害病人指控成立，永久吊銷其整容醫生執業資格。

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俄亥俄州州立醫療委員會投票通過，永久吊銷TikTok網名Dr Roxy的Katharine Roxanne Grawe執業資格，代表她終生不能在當州從事任何醫療服務。

委員會指出，Grawe直播手術為未能乎合照顧病人的標準，把注意力放在社交平台互動，而非接受手術的病人。直播片段中，Grawe手術期間直接回應網民問題。

其中一場直播手術的病人在接受手術後一周，需要緊急送院。據指，因為Grawe在直播手術中刺穿病人腸道。病人腹部最終出現細菌感染，並因血液中毒素而腦功能喪失。

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另外兩名病人被指接受Grawe直播手術後出現嚴重併發症；一名曾經接受Grawe整容手術的病人亦被指術後出現嚴重腹痛，隨後再接受多次其他手術。

Grawe在TikTok上有超過80萬名支持者，她早在2018年時已被警告部分手術拍攝可能侵犯病人私隱及有違道德。2021年時州醫療委員會建議Grawe接受醫療職業專業操守及道德課程，惟她去年完課後故態復萌，最終同年11月被暫時停牌。

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責任編輯：吳漢培