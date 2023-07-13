【大行點睇】彭博研究：地緣政治及通縮風險增加 中資股停牌退市數目或創新高

彭博行業研究發表報告，指香港股市的中資股停牌數量在逐漸攀升，並可能在今年創下歷史新高。截至目前已經有至少64家公司停牌，其中消費類股和金融類公司的停牌數量增加明顯。此外，超過100家公司自2021年以來一直處於停牌狀態，其中許多可能會被從指數中刪除。

報告指出，隨著地緣政治風險和通縮風險不斷加劇，中資股停牌數量可能在下半年加速增加，並在今年底達到歷史新高。根據聯交所的規定，如果公司在財政年度結束後三個月內沒有公布審計結果，其股票將被停牌。儘管大多數公司可以停牌一年以上，但如果股票停牌超過50天，MSCI可能會將這些公司從其指數中刪除。

今年中國的金融報表審計問題和流動性惡化導致多家公司停牌。例如錦州銀行（00416）及旭輝控股（00884）在今年停牌，中國恒大（03333）自2022年開始停牌，至於龍光集團（03380）及佳兆業集團（01638）則已經恢復交易。

延伸閱讀：【大行點睇】螞蟻陰霾掃除 阿里股價彈升 一文看清大行最新睇法【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，報告指，目前處於停牌狀態的香港上市公司可能會停牌一年以上，因為2022年67%的停牌公司尚未恢復交易。停牌時間的延長增加了在交易恢復時出現大幅價格波動的風險。如果停牌時間長達18個月，公司可能被從交易所除牌。例如，佳兆業在停牌11個月後復牌暴跌21%，而融創中國（01918）在停牌一年後復牌下跌55%。

報告表示，中國政府自2月以來呼籲國有企業停止使用四大會計師事務所。因此，至少有11家公司今年更換了審計師，預計下半年還會有更多。審計師辭職或公司從全球審計師轉向本地審計師，可能會延遲全年審計結果的公布，引起股東對中國公司會計實踐的擔憂，抑制投資者信心。

延伸閱讀：【大行報告】建銀：上半年高端啤酒銷售優異 首選華潤啤酒 潛在升幅逾3成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

香港的消費股和金融股在今年的停牌數量急劇增加，佔停牌數量的34.4％。困境中的房地產行業仍然是停牌數量最多的行業，但更多的經濟援助和對開發商的支持政策，可能有助加快交易恢復。與2022年佔停牌數量20％的消費必需品和通信服務公司相比，2023年的停牌數量明顯下降。

去年底隨著中國經濟逐漸復甦，愈來愈多的公司表示延遲財報公布是因為流動性問題或估值問題，而非與疫情有關。分析顯示，約三分之一的停牌是由於需要進行財務重新評估或特定流動性問題，例如破產、重組和清算申請。

報告最後指出，除了審計問題和流動性惡化，還有其他因素也可能導致公司被迫停牌，例如公司違反了交易所的規定或遭遇了司法訴訟。

同場加映：【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

同場加映：【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明