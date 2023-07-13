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【MPF】富達：下半年仍需留意衰退風險　短期偏好美國及亞洲市場

理財智慧 15:48 2023/07/13

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盡管2023年金融市場歷經一連串挑戰，上半年香港強積金整體回報為3.61%，較2022年全年平均回報負15.8%大幅改善。富達國際指出，受惠於疫情過後全球經濟重啟，消費者的樂觀情緒帶動企業盈利勝預期，上半年股市表現普遍向好。當中，以美國股票基金表現最理想，平均錄得17.59% 回報。

富達國際稱，踏入2023年下半年，金融市場預期持續上下波動格局。一方面消費者及企業信心穩健支持基本面，持續支撐市場。另一方面，受政策滯後及借貸環境收緊影響，投資者仍需留意衰退風險。在區域配置方面，該公司短期偏好美國及亞洲市場。另外，高質素的政府債及企業債亦有助分散風險，因股票與主權債的相關性轉為負數。

同場加映：【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，各央行似乎接近加息周期尾聲，惟受通脹回落速度所限，難以在短期內減息，因此預期政府債收益率將會有較長時間維持在比較高的區間。此外，通脹持續高企令各央行集中收緊金融環境，或令政策利率再度飆升。

美國股票上半年現升勢，在流動性仍然充裕和緊縮的勞動市場帶動下，有助暫緩經濟衰退風險，因此對美國股市持較樂觀態度，短期或會進一步走高。歐洲股市受惠企業盈利勝預期，上半年表現不俗，但各行業的借貸成本攀升並開始反映對企業的影響，私人借貸亦同步收緊，歐洲的整體信貸緊縮將對經濟造成壓力，增加經濟及消費衰退的風險。因此對歐洲股市持觀望態度。

他又稱，亞洲區內經濟持續受惠與其他已發展經濟體的貿易及旅遊聯繫，展現增長動力。隨著生成式人工智能的發展，帶動半導體需求，台灣及韓國的大型科技企業料可受惠，展現吸引投資機會。

【過渡房屋】房屋局周六舉辦過渡房屋開放日 接受即場遞交入住申請表【見下頁

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中港市場方面，盡管近日有數據顯示中國經濟重啟的復甦速度有放慢跡象，但仍對增長仍具信心，正觀察中國會否進一步推出刺激措施，以消費持續帶動復甦。另外，中港市場估值回落也帶來長期的投資機會。

日本市場近月備受投資者關注，在供應鏈供給限制舒緩、政策支持及企業改革等利好因素帶動下，短期投資氣氛熾熱。然而，日本新任央行行長植田和男正的鴿派取態，使日元維持弱勢，這或抵消強勁的本地市場表現，因此對日本股市保持觀望態度。

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撰文 : 陳楚琨

美股 簡立恆 投資策略 富達 經濟衰退 日本市場 基金 經濟 強積金 歐洲

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