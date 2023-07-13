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【網絡攻擊】Microsoft稱中國黑客利用安全漏洞　入侵多個美國政府系統

科技 13:49 2023/07/13

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Microsoft在周二（11日）發文稱，有中國黑客組織組織利用雲端漏洞，入侵了包括政府部門等多個機構。

中美關係在近年日漸緊張，近日更傳出中國黑客利用微軟（Microsoft）的安全漏洞，對美國政府多個電郵系統發起網絡攻擊。

週二（11日）晚間，Microsoft發文稱，有中國黑客組織（Microsoft稱其為Storm-0558）意圖利用Microsoft雲端安全漏洞，入侵了包括政府機構等25個組織。Microsoft表示，該組織透過使用偽造的身份驗證工具，獲得了對電子郵件帳戶的訪問權限，以蒐集情報。

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目前，Microsoft並未透露有哪些機構和部門受到影響。然而，根據美媒《Techcrunch》報道，美國白宮在稍早時確認了美國政府機構受到是次攻擊影響，報導指出，此次攻擊具複雜性及其高度針對性，懷疑駭客組織可能與北京情報部門有關。

白宮國家安全委員會發言人Adam Hodge稱：「上個月，美國政府的安全保護辨認出對Microsoft雲端安全服務的一次入侵，這影響了一些非機密系統。有關官員立即聯繫Microsoft調查來源及微軟雲服務的漏洞。」而目前該黑客攻擊行動的範圍尚在調查當中。

【網絡攻擊】台積電硬件供應商遭黑客攻擊　部分數據流出

微軟負責安全事務行政副總裁Charlie Bell在另一篇貼文中表示：「我們推測該組織專門從事間諜活動，例如訪問電子郵件系統以收集情報，試圖濫用憑證並獲取敏感系統中駐留數據的訪問權限。」

同時，Bell在貼文中亦指出，該次網絡攻擊的受影響人士已經接到了通知，並且Microsoft已經努力減輕了這場攻擊的後果。

責任編輯：王愷楹

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