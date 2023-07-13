【大行點睇】時富：深化汽車電子產品綫 華虹半導體中綫目標價34.5元

時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，人工智能、汽車自動駕駛技術和半導體需求增長趨勢，以及美國政府對半導體出口管制，有利於華虹半導體（01347）業務發展。2023年，公司將進一步提高12英寸生產平台的競爭力，同時積極發揮「8+12英寸」戰略以滿足半導體市場的長期需求。

截至2022年底，華虹半導體電子消費品業務收入佔總收入65%，接近16億美元，在過去十年間呈爆發式增長超過500%，表現强勁；其他收入包括工業及汽車業務收入6億美元，佔總收入22%；及通訊業務3億美元，佔總收入10%。

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產品和技術方面，公司將持續提升特色工藝技術能力，特別是嵌入式閃存和功率分立器件工藝平台，以保持競爭優勢。此外，公司還將深化汽車電子產品線，以抓緊本土汽車市場對半導體零件的需求，推動公司持續發展。



在具體需求和中國政府有力的支持下，預計公司持續高收益增長以及市場擴張股倍值(market multiple expansion)。如以預測PE 15倍以及預測每股盈利2.3元計，將推動目標價至34.5元，投資者可考慮中長期作投資。

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記者：李兆明