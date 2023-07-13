【阿里巴巴9988】淘寶天貓擬改革人事升遷編制　取消P序列、拆分更細層級　公司：方案仍在調研階段（第二版）

▲ 【阿里巴巴9988】淘寶天貓擬改革人事升遷編制 取消P序列、拆分更細層級

阿里巴巴 （09988） 今年啟動組織改革，核心電商業務－淘寶天貓集團醞釀人事制度改革，內媒報道指，淘寶天貓擬取消「P（Profession）」職級體系，原有P4至P12層級中，P4至P8將細分成14至28級，原P9或以上層級將改為組織任命。報道指，淘寶天貓預計年底才會實行新人事職級編制，阿里巴巴其他集團可自行決定會否跟隨。至於淘天集團回應時表示，改革是一定的也是必需的，方案仍在調研階段。

早前據《36氪》報道，淘寶天貓的人事制度改革方向包括：

取消P序列，改為14-28級，對應原P4-P8，每三個層級對應一個P級；

原P8以上員工走組織任命的形式，不再有職級的晉升和降級，而根據業務規模和團隊規模來決定薪資和獎金；

14至28級員工工資和獎金不會只與層級掛鈎，未來將實現層級和獎金的逐步分離；

績效分數將只保留三個層級：3.7、3.5、3.25，取消3.5+和3.5-，績效表現優秀者可能在一年內實現多個層級躍升。

冀將層級細分 紓緩「老阿里」躺平心態

阿里巴巴目前人事體系分為P和M（Management）體系，P序列涉及程序員、產品經理、營運、市場等大多員工，P4屬普遍校招畢業生入職級別，上至P12事業部總裁。一般而言，P10起屬高級管理層，而P8、P9等中層員工，平均年薪若計及股票獎勵可達百萬級別。

報道指，因應原有職級系統較疏，大部分員工要躍升成中層面對很大難度，升至P8、P9每級需時3年或更多時間，考察期太長會消耗員工的升職信心和工作熱情。

在新體系，原有中低職級拆分為3層，若年度或半年度績效很好，也有望向上調升，解決「老阿里」因為升遷困難而「躺平」工作問題。

至於更高職級員工改由組織任命，高層員工面臨更大的業績壓力。原先的「高P」不再有職級的變化，但會根據業務規模和團隊規模來決定薪水和獎金。按照最新重組建議，負責的業務和團隊規模都較小的高層或將面臨降級的風險，激勵業務負責人將團隊做大做強。

（第二版加入公司回應）

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編輯：麥德銘