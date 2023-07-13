Twitter被指拒付遣散費 涉數千員工 金額逾39億

社交平台Twitter的員工被指集體入稟，控告前東主拒絕支付數千名員工的遣散費，涉及金額超過5億美元（約39.1億港元）。

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曾負責Twitter員工福利計劃的前員工麥克米倫（Courtney McMillian）於周三（12日），向加州三藩市聯押邦法院入稟，提交集體訴訟，指控Twitter拒絕支付遣散費。

麥克米倫聲稱，Twitter於2019年設立遣散費方案，同意多數員工會解僱時可獲兩個月基礎薪資，再按服務年資發放1周補償。根據訟書，資深人員如麥克米倫被拖欠多達相等於半年薪金遣散費。

麥克米倫指控Twitter，只願為被解僱員工支付最多1個月薪金遣散費，而且多數人仍未收到任何款項。訴訟指控Twitter及馬斯克違反規管員工福利計劃的聯邦法律，過往涉及違反合約，今次則是涉及福利問題。

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Twitter表明，已全面支付前員工相關費用。另外Twitter亦遭在職員工控告，指仍未支付數百萬美元獎金，Twitter反駁稱指控缺乏證據。

全球首富馬斯克（Elon Musk）去年10月入主後，超過一半Twitter員工被開除，包括今年1月被解僱的麥克米倫。

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責任編輯：吳漢培