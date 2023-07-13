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【大行報告｜新經濟股】大摩：內地互聯網行業已進入寬鬆監管周期　料阿里巴巴最為受惠

股市 12:57 2023/07/13

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【大行報告｜新經濟股】大摩：內地互聯網行業已進入寬鬆監管周期　料阿里巴巴最為受惠

摩根士丹利發表報告指出，中國發改委最近調研平台企業發展，顯示了對平台經濟和私營部門的進一步支持，此與該行觀點相符，認為中國互聯網行業自2020年底經歷重錘監管後，已進入寬鬆的監管周期，當中預料阿里巴巴 （09988） 最為受惠。

阿里巴巴 （09988） 半日升2.6%，報92.15元，騰訊 （00700） 升2.6%，報349元，美團 （03690） 升5.4%，報134.2元。

內地發改委會及相關部門點名讚揚阿里巴巴、騰訊、美團等互聯網平台為支持國家科技進步和經濟增長所作出的貢獻。該行認為這意味當局進一步加大對平台的支持力度，並集中提升私人企業的健康發展。

摩根士丹利認為，中國互聯網行業經歷3年的審查監管後，料行業已經進入更加歸一和寬鬆的監管環境。該行相信阿里巴巴將成為寬鬆監管周期的主要受惠者，並認為金融科技監管的進一步變得清晰（例如金融控股公司發牌）是潛在的正面催化劑。

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編輯：姚卓然

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