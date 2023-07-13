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【俄烏戰爭】英防相批烏列清單索武器：我哋唔係Amazon

環球政治 12:33 2023/07/13

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英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）周三（12日）警告烏克蘭，指烏方盟友並非購物平台亞馬遜（Amazon），批評烏方向盟友開出清單索取武器。他指基輔政府應對盟友供武表達感激之情，以説服西方提供更多武器。

【俄烏戰爭】烏獲保證未來入北約 拜登批普京野心終將失敗 【下一頁】

華禮仕於立陶宛出席北約（NATO）峰會期間，憶述他去年驅車11小時到烏克蘭時，在當地收到一份武器清單。他當時就已向烏方表示，烏方盟友不是亞馬遜。

他警告，烏方必須說服懷疑是否值得援烏的美國國會議員和他國政客，又指不論大家喜歡與否，人們都希望能看到感激之情。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周三態度軟化，表示即使未正式獲邀加入北約，峰會結果也很好，他也經盟友收到有關國防一攬子計劃的積極消息。

【俄烏戰爭】北約批准 冷戰結束後最全面區域防禦計劃 【下一頁】

澤連斯基稱他不理解華禮仕的言論，指因為英國人民一直支持烏克蘭，烏方一直感激英國、英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和華禮仕。

他表示不知還要如何表達感激之情，估計華禮仕可能想要特別的東西，但強調雙方關係良好。

辛偉誠則回應指，澤連斯基已多次感謝英國至今所提供的支援，他完全理解澤連斯基希望盡一切努力保護人民並制止這場戰爭，英方將繼續向他提供所需支持。

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責任編輯：鄭錦玲

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