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【AI浪潮】京東大模型「言犀」預計8月正式上綫　股價抽升逾4%

股市 11:54 2023/07/13

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【AI浪潮】京東大模型「言犀」預計8月正式上綫　

京東 （09618） 在2023京東全球科技探索者大會暨京東雲峰會上正式發布京東「言犀」大模型，同時發布言犀AI開發計算平台。該平台已經啟動預約註冊，預計8月正式上綫。

京東周四（13日）股價抽高，中午前升4.7%，報148.2元。

料明年上半年全面開放大模型能力

京東探索研究院院長何曉冬介紹，言犀大模型支持語言、語音、視覺、多模態等，70%通用域數據，結合30%的行業數據，實現基座模型+垂直領域模型的精調，可服務於零售、金融、教育、政務等領域。

他透露，公司計劃在2024年上半年全面開放大模型能力，向產業輸出定制化模型。此外，京東也在探索從語言大模型走向多模態數字人交互，而具身智能也將是京東探索研究院未來重點探索方向。

同時，京東CEO許冉表示，大模型在京東內部已經取得明確的實踐效果，並制定了「三步走」的明確規劃，分別是在內部打造通用大模型、在內部的產業場景大規模實踐，大模型的價值在內部充分驗證後，再開放給合作夥伴。

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編輯：姚卓然

港股 人工智能 京東集團—SW（09618）
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