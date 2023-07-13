【科網股】 李強：平台經濟大有可為 大摩指行業進入寬鬆監管周期

國務院總理李強昨日（12日）主持召開平台企業座談會，指出平台經濟在時代發展大潮中應運而生，在發展全局中的地位和作用日益突顯，認為平台經濟大有可為。 市場解讀為中央撐平台經濟，科指一度升152點，至中午收報4221點，升139點。

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大摩發表最新研究報告，指中國發改委近日與相關部門深入調研了解平台企業發展情況，最新聲明顯示對平台經濟和私營部門的進一步支持。該行認為，中國互聯網行業在2020年底的打擊行動後已進入寬鬆的監管周期。

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發改委讚揚阿里巴巴（09988）、騰訊控股（00700）、美團（03690）等互聯網平台為支持國家科技進步和經濟增長所作出的貢獻，強調平台在推動技術創新、改造傳統產業、增強國家全球競爭力方面的作用。大摩認為，行業經歷3年的審查監管後，相信已經進入更加規範和寬鬆的監管環境。該行指出，阿里巴巴將成為寬鬆監管周期的主要受益者。此外，金融科技監管的進一步明確（如金融控股公司的牌照）被視為潛在的積極催化劑。

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記者：郭秀慧