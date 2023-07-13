  • 33°C
香港時間 : 2023713日 (週四) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科網股】 李強：平台經濟大有可為 大摩指行業進入寬鬆監管周期

股樓投資 12:03 2023/07/13

分享：

分享：

國務院總理李強昨日（12日）主持召開平台企業座談會，指出平台經濟在時代發展大潮中應運而生，在發展全局中的地位和作用日益突顯，認為平台經濟大有可為。 市場解讀為中央撐平台經濟，科指一度升152點，至中午收報4221點，升139點。

同場加映﹕【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

大摩發表最新研究報告，指中國發改委近日與相關部門深入調研了解平台企業發展情況，最新聲明顯示對平台經濟和私營部門的進一步支持。該行認為，中國互聯網行業在2020年底的打擊行動後已進入寬鬆的監管周期。

【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

點擊圖片放大
+9
+8

發改委讚揚阿里巴巴（09988）、騰訊控股（00700）、美團（03690）等互聯網平台為支持國家科技進步和經濟增長所作出的貢獻，強調平台在推動技術創新、改造傳統產業、增強國家全球競爭力方面的作用。大摩認為，行業經歷3年的審查監管後，相信已經進入更加規範和寬鬆的監管環境。該行指出，阿里巴巴將成為寬鬆監管周期的主要受益者。此外，金融科技監管的進一步明確（如金融控股公司的牌照）被視為潛在的積極催化劑。

同場加映﹕【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 中國市場 中華人民共和國國家發展和改革委員會 阿里巴巴－SW（09988） 李強 騰訊控股（00700）

下一篇文章

與租戶齊建生態圈 高端租戶紛進駐 尖沙咀K11 ATELIER Victoria Dockside 出租率95%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【新股IPO】巨星傳奇6683明日掛牌 暗盤升逾33% 收市報5.67元
【新股IPO】巨星傳奇6683明日掛牌 暗盤升逾33% 收市報5.67元
【減齡方法】銀行教港人全家一齊減齡 推出獎賞程式 擴展健康生態圈 起動「大十一〇夏日祭」
【減齡方法】銀行教港人全家一齊減齡 推出獎賞程式 擴展健康生態圈 起動「大十一〇夏日祭」
【公屋裝修】難忍30年殘舊公屋 獨居戶主豪花56萬大翻新！ 打造獨特單車風格單位
【公屋裝修】難忍30年殘舊公屋 獨居戶主豪花56萬大翻新！ 打造獨特單車風格單位
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款