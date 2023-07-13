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【麥當勞MCD】凱雷和信宸資本據報擬售部份麥當勞中港業務　料末季敲定協議

Hot Talk 11:11 2023/07/13

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【麥當勞MCD】凱雷和信宸資本據報擬售部份麥當勞中港業務　料末季敲定協議

《彭博》引述消息指，凱雷集團（Carlyle Group）和信宸資本（Trustar Capital）正擬出售麥當勞（美：MCD）香港和內地業務的部分股權，涉40億美元（折合約312.8億元）。

消息人士指，兩者已接洽新加坡政府投資有限公司（GIC）、阿布扎比主權財富基金Mubadala Investment。根據該交易，這項業務包括債務在內的估值高達100億美元。而股東已同意該計劃，並計劃在第四季度與投資者敲定協議。

凱雷集團和信宸資本分別持有28%和42%的股份，將出售部分股權，並可能將部分資金重新投資於新工具。他們將保留管理和擴展業務的控制權。凱雷、信宸資本、Mubadala和GIC的代表均拒絕置評。

報道指，集團發言人在回應查詢時表示，這家快餐連鎖店的目標是將其門店數量增加到10,000家。集團計劃今年在內地再開900家門店。

相關文章：

【麥當勞MCD】凱雷據報就麥當勞中港業務引入新投資者　尋求業務估值逾600億元

【美股焦點】麥當勞據報裁員數百人　部分員工遭削薪酬待遇

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編輯：姚卓然

 

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