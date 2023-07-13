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【存款保障】銀行倒閉時存戶保障增　香港銀行存款保障擬由50萬升至80萬元

宏觀解讀 13:33 2023/07/13

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【存款保障】存保會諮詢優化存款保障計劃　香港銀行存款保障建議由50萬升至80萬元

香港存款保障委員會建議，將存款保障上限由現時的50萬元升至80萬元，將諮詢公眾3個月，目標爭取2025年正式推行。換言之，日後若有存保計劃下的成員銀行倒閉，存戶首80萬港元等值的存款將獲得全額賠償。

    存保會總裁何漢傑指，今次建議80萬元保障額，因這水平可追上累積通脹，實質保障額還提升21%，且會有更多存戶獲全額保障，獲全額保障存戶比率由88.6%，提高至92.2%，較國際指引至少90%為高。

    與此同時，存保會其他建議亦包括：

    • 供款機制：為應付較高保障額，將向存保計劃成員再次收取建立期徵費，而建立徵費率維持不變。
    • 銀行合併時的存款保障安排：於銀行合併時，為受影響的存戶提供6個月的額外存款保障。
    • 申述機制：要求存保計劃成員在其數碼渠道展示計劃成員標誌，並簡化私人銀行客戶有關不受保障存款的負面披露規定。

    存款保障倘加至80萬元　多83萬存戶受全額保障

    目前50萬元保障額安排下，受保障存款總額約2.6萬億元，約2040萬名存戶獲全額保障；若保障額提升至80萬元，受保障存款總額料約3.3萬億元，佔銀行體系總存款25%，約2123萬存戶會獲全額保障。

    新建議下，因應受保障存款總額增加，業界每年供款平均加26%，由現水平5.8億元，增至7.3億元。原來的存款保障基金目標金額63億元於今年達成，但假設新保障額2025年初生效，預計需時3年（即2027年）達新的基金目標金額82億元。何漢傑指，由於銀行是商業機構，料銀行會考慮自身情況決定會否將所承擔的徵費，轉嫁予客戶。

    上次調整保障額為2011年　6類存款不受保

    存保會主席劉燕卿表示，保障額設於80萬元，是考慮一籃子因素，在成本及保障上取得一個較好的平衡。

    存款保障額對上一次調整是2011年，當時由10萬元，提升至50萬元。銀行界早前估計，今次諮詢或會包括沿用逾10年的50萬元存款保障額水平，需否上調。

    值得注意，存保計劃之下，不止港元存款，人民幣、外幣存款都受到保障，包括往來戶口、儲蓄戶口、用作抵押的存款，以及年期不超過五年的定期存款。

    不過，下列存款類別不受存保計劃保障：

    • 結構性存款
    • 年期超過五年的定期存款
    • 不記名形式的存款（如不記名存款證）
    • 海外存款
    • 為外匯基金賬戶持有的存款
    • 豁除人士持有的存款。豁除人士包括計劃成員的關連公司、多邊發展銀行、持牌銀行、有限制牌照銀行、接受存款公司、外地銀行、計劃成員及其關連公司的高級行政人員、控權人和董事等
    ET財智Talk
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    記者：胡學能

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