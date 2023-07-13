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【存款保障】存保會諮詢優化存款保障計劃　香港銀行存款保障建議由50萬升至80萬元

宏觀解讀 11:16 2023/07/13

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【存款保障】存保會諮詢優化存款保障計劃　香港銀行存款保障建議由50萬升至80萬元

香港存款保障委員會（簡稱：存保會）今舉行「優化存款保障計劃公眾諮詢」新聞發布會，由存保會主席劉燕卿及總裁何漢傑主持，當中建議存保額由50萬元，提升至80萬元，諮詢期為期3個月。

與此同時，其他建議亦包括：

  • 供款機制：為應付較高保障額，將向存保計劃成員再次收取建立期徵費，而建立徵費率維持不變。
  • 銀行合併時的存款保障安排：於銀行合併時，為受影響的存戶提供6個月的額外存款保障。
  • 申述機制：要求存保計劃成員在其數碼渠道展示計劃成員標誌，並簡化私人銀行客戶有關不受保障存款的負面披露規定。

銀行界早前相信，今次諮詢或會包括沿用十多年的50萬元存款保障額水平，需否上調。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金融危機或於12個月內出現？東亞李振豪分析債券回報更勝股票

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【存款保障】50萬元存保額有望上調？　存保會7.13擬諮詢優化存款保障計劃

【香港銀行】金管局諮詢銀行三級制變兩級　「接受存款公司」設5年過渡期

【銀行危機】金管局：今年諮詢檢視存款保障計劃　現時已全面保障9成存戶

記者：胡學能

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