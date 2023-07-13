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【俄烏戰爭】烏獲保證未來入北約 拜登批普京野心終將失敗

環球政治 10:55 2023/07/13

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北約（NATO）峰會於周三（12日）完結，烏克蘭最終獲盟友保證最終將會加入，同時多國亦承諾繼續為烏克蘭提供安全保證及援助。美國總統拜登（Joe Biden）會後再次揚言，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的野心最終必定失敗。

【俄烏戰爭】北約批准 冷戰結束後最全面區域防禦計劃 【下一頁】

北約同意就烏克蘭加入提出長期保障方案，但未有發出正式加入邀請。七大工業國集團（G7）同時發出聯合聲明，與烏克蘭啟動雙邊協商，商討提供軍事及財政援助，情報分享及承諾一旦俄國再次攻擊會立即採取行動。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）盛讚北約，展示對烏克蘭提供實際及前所未見支持，而且烏方在峰會明確了解將成北約一員。他相信當安全情況穩定，如戰爭已經結束後，烏克蘭將獲邀請加入北約。

拜登周三與澤連斯基會面，承諾美國將盡力滿足烏方需求及明白烏方對援助規模與速度存疑。拜登表示，十分期待與澤連斯基及烏國官員共同慶祝加北約。

【俄烏戰爭】瓦格納傳圖奪小型核武 增叛變籌碼 【下一頁】

拜登與澤連斯基共同現身記者會時表示，西方承諾烏克蘭的支援將延續至未來。拜登宣稱北約比以往更強大﹑有活力及團結，對各國共同未來有莫大益處。

同時，拜登亦抨擊普京，指對方的權力及領土野心導致在烏克蘭發生的殘暴戰爭。拜登稱普京指望北約會瓦解，但他的想法不會成真。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應，指西方給予烏克蘭安全保障「可能十分高危」俄國外交部亦批評峰會展示北約重返冷戰思維，強調俄方將作出回應。

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責任編輯：吳漢培

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