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BBC醜聞事主為名主播愛德華兹 曾報導英女王死訊

環球社會熱點 10:53 2023/07/13

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英國廣播公司（BBC）有主播捲入付費向未成年人買色情照的醜聞，61歲當家主播愛德華兹（Huw Edwards）的妻子發聲明證實愛德華兹為事主，現因嚴重心理健康問題留院治療。

未成年事主反駁母親 遭BBC主持誘拍色情照指控不實 【下一頁】

愛德華兹妻子Vicky Flind發聲明，透露丈夫近年一直有接受嚴重抑鬱症治療，因捲入醜聞再度抑鬱症發作，目前要留院治療。

愛德華兹報導英女王死訊片段

她指愛德華兹情況好轉後，將親自開腔回應事件，希望外界尊重他們一家人的私隱。

Vicky Flind發聲明前，倫敦警方表示派員向BBC代表、申訴人及家屬等多方問話，經調查案件後，認為沒有資訊表明案件涉及刑事罪行。

英國BBC男主持被停職 涉付35萬向未成年購買色情照 【下一頁】

警方得悉有媒體報導其他人針對愛德華兹的進一步指控，但沒有收到相關指控詳情，目前沒有採取行動。

愛德華兹80年代中期加入BBC，其後獲安排主持多個節目，包括當時收視率最高的電視節目《BBC六點新聞》。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）去年9月駕崩，當時愛德華兹負責於BBC報導英女王死訊。

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責任編輯：鄭錦玲

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