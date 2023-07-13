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【迎戰AI狂潮】Elon Musk開新AI公司　團隊陣容來頭不小？

科技 11:05 2023/07/13

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Elon Musk昨（12日）正式宣布成立新AI公司「X.AI」，表示以了解宇宙的真實本質為目標。

有關Tesla、SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）成立AI公司「X.AI」的消息，外媒早在4月就有爆料，稱Elon Musk已經從輝達（NVIDIA）獲得10,000個GPU，為大型語言模型提供動力；Elon Musk隨後也在接受Fox News訪問時，新AI工具「TruthGPT」計劃細節。

Elon Musk昨（12日）正式宣布成立新AI公司「X.AI」，表示以了解宇宙的真實本質為目標。X.AI除了由Elon Musk主理，幕後團隊成員均來頭不少，包括OpenAI、Google Research、Microsoft Research、Google旗下AI研究實驗室DeepMind，Twitter及Tesla的前員工。他們更參與過DeepMind的AlphaCode，以及OpenAI 的GPT-3.5和GPT-4等專案。

根據X.AI官網，Elon Musk及X.AI團隊預計在7月14日，於Twitter Spaces分享更多資訊。該網站還列出，負責為團隊提供建議的Dan Hendrycks，為目前主管人工智能安全中心的研究人員，而該中心為非牟利組織，是以減少與人工智能相關的社會規模風險為目標的組織。

X.AI聯合創辦人Greg Yang又表示，X.AI將深入研究AI真相，即深度學習中的數學理論（mathematics of deep learning），並為大型神經網絡開發萬有理論（theory of everything），將AI提升至新高度。

責任編輯：張寶燕

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