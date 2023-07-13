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【機票兌換】國泰里賞航班活動今午12時起開始 首輪航點有東京首爾、4.5萬張機票可兌換
Hot Talk 10:32 2023/07/13
國泰航空 （00293） 今日（13日）中午12時起啟動首輪里數換機票「國泰航空里賞航班」活動，使用「亞洲萬里通」里數兌換心水航線機票，當中包括東京﹑首爾、布吉及高雄等17個航點，而次輪活動由7月28日中午12時開始，並會增加曼谷﹑名古屋﹑大阪及台北等4個航點。 【國泰航空里賞航班連結】
「國泰航空里賞航班」會分2階段進行，提供不同航點機位，開放超過45,000個機位，以里數兌換「標準獎勵」，兌換指定航班上可預訂的經濟及特選經濟客艙，指定航班會開放兌換機位直至售罄，而旅遊日期為2023年8月28日至9月23日。
|國泰航空里賞航班
|第一階段
|兌換日期
|7月13日中午12時起至8月11日下午6時
|兌換航點
|宿霧、成都、重慶、福岡、河內、胡志明市、高雄、吉隆坡、馬尼拉、檳城、布吉（普吉島）、青島、札幌、首爾、東京（成田）、廈門及鄭州
|第二階段
|兌換日期
|7月28日中午12時起至8月11日下午6時
|兌換航點
|[新增] 曼谷、名古屋、大阪、台北及所有第一階段仍可兌換航點
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編輯：姚卓然
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