【2023第二期消費券】消費券周日派　飲食界料生意升1成

本月16日將會派發第二期消費券共2千元，不少市民都表示，由於金額不多，故此只會用於日常開銷，主要是和家人吃飯，會佔整體消費券8至9成。零售方面，有商舖積極推出買1元送1元優惠吸客，但亦有商戶表示不感樂觀，故沒有推出任何相關宣傳。

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從事醫療界的任小姐（下圖）稱，今次派消費券會用於一般生活消費，8成會用來吃飯，尤其是和家人或朋友用膳，「經歷過疫情後，覺得和家人、朋友見面吃飯是最珍貴的，所以無論是自己煮或外出用餐，買餸或吃飯都會佔我用消費券最多的消費」，她希望能多光顧小店，刺激消費，「覺得大型連鎖店相對上沒那麼慘」，她表示，可惜消費券不能用來交租，否則更有助小市民解困。

教育界的阿慧表示有9成消費券會用來日常上班吃飯，另有1成用來乘車，「平時想買就買，不會等消費券，例如早前雪櫃壞了沒可能等，亦不想夾消費券來買，會很麻煩」，她預算今次消費券可以用2個月左右。

稻苗學會：餐飲業開始復甦

稻苗餐飲專業學會委員冼嘉頌（下圖）稱，預期今次消費券只會為餐飲界帶來輕微作用，「會有一浪升幅，但因為消費券金額不多，餐廳普遍沒推出特別推廣或優惠，估計生意額只會升10至15%左右」，不過他說近來晚間市面人流明顯增多，包括本地人或旅客，「近來市面多了新餐廳湧現，很多都是新冒起的品牌和資金，反映大家對市場有信心，令餐飲業更有生氣，但究竟這氣氛能否持續下去，就有待觀察。」

此外，不少餐廳亦嘗試重開宵夜時段，「延長晚市到午夜12點至凌晨2點，提供送酒菜和輕食等，多做生意」，他表示，餐廳的燈油火蠟成本計得很準，計過認為「博得過」才會延長營業時間，種種跡象都顯示本港餐飲業正在復甦。

樂鐵板燒創辦人樂師傅（下圖）稱，今次消費券對其餐廳幫助不大，「我們平均每位收費1,800至1,900元，今次派2千元，實在都不夠埋單」，但根據過往經驗，派消費券後生意會稍旺，故他期望生意可提升1成。

零售店舖反應兩極

Moiselle主席及行政總裁陳欽杰（下圖）明言對第二期消費券沒有期望，「現時經濟環境一般，今次消費券金額又不多，市民一般會用在超市等日常用品，衣飾不是必需品，不會受惠」，為此他們亦沒有特別推出消費券優惠。

但亦有零售店舖積極回應，Optical Easy創辦人陳益慧（Aggie，下圖）說，今年5月首次派消費券時，他們只是送眼鏡框等升級優惠，反應一般，生意額只上升1成，故今次希望能做「誇張一點」的優惠，包括買1元送1元，「如果顧客買2,000元隱形眼鏡，我們會送多2,000元讓他買眼鏡，反之亦然，可即時使用，亦可送贈親友在1星期內使用，不設最低消費」，此外還有隱形眼鏡買一送一、送贈超市現金券等，她希望優惠能刺激顧客消費，提升3成生意額。

本報記者：曾海倫

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