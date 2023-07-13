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【電動車】小鵬員工質疑理想汽車銷量數據　小鵬反跌2%

股市 10:11 2023/07/13

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【電動車】小鵬員工質疑理想汽車銷量數據　

理想汽車 （02015） 常在微博上公布每周銷量數據，不過，公司上周銷量數據遭到了小鵬汽車 （09868） 部份員工的質疑。股價方面，理想汽車周四（13日）上午升0.6%，報146.6元，而小鵬反跌2.5%，報58.1元。

理想汽車在7月11日公布的周銷量數據榜單，榜單顯示，在剛剛過去的2023年第28周（7月3日至7月9日），理想汽車的周銷量達7900輛。值得一提的是，這是理想汽車在正式停止接受理想ONE新訂單後，取得的最高交付成績。而在6月底推出了全新車型小鵬G6的小鵬汽車周銷量僅為1200輛，位列榜單的第八位。

然而，小鵬汽車產品營銷總經理黃泓霖在朋友圈發了兩張排名圖，其中第一張就是此次理想汽車官方發布的周銷量數據榜單。黃泓霖稱，（理想汽車的兩張圖）關於小鵬汽車信息都是假的，「請大家關注官方信息，路邊社確實不太可靠。」

及後，小鵬汽車自動駕駛產品高級總監劉毅林將黃泓霖的朋友圈截圖發在了微博上，配文稱「我們不需要每天、每周公布銷量來炒作，請關注每月的官方公布數據」，並直言該數據最具權威性。

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編輯：姚卓然

微博 電動車 自動駕駛 汽車 小鵬汽車－W（09868）
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