▲ 【商品期貨】上海期貨交易所據報研拓中國境外商品存儲 欲挑戰LME地位？

據《路透》引述消息人士報道，上海期貨交易所正在尋求將其大宗商品倉儲網絡擴展到中國境外，並同時審查海外設立系統和法規。

該商品交易所擁有一個由 216 個期貨合約存儲設施組成的國內網絡，其中包括在其市場上交易的金屬以及橡膠等其他材料。

消息人士稱，中國是全球最大的銅等工業金屬消費國和生產國，希望國內企業能夠對價格施加更大影響。上海期貨交易所有意向海外倉儲擴張，並正在研究可行方法及推出時間，不過目前未有給出實現擴張的時間表。當中要處理的問題眾多，包括商品由人民幣計價、保險、存倉費等。

新加坡泰國為潛在地點

消息人士表示，上海期貨交易所在新加坡設有辦事處，該辦事處已被物色為可根據上海期貨交易所權證（授予金屬擁有權的擁有權文件）儲存金屬的倉庫的潛在地點，而另一個潛在地點是泰國，作為上海國際能源交易中心（INE）國際橡膠合約的簽約地點。

雖然上海期貨交易所控制着中國的金屬交易和存倉，但港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）才是長期以來一直在其他地方佔據主導地位，其倉儲網絡由遍布美國、歐洲和亞洲32個地點的500多個設施組成。但上海期貨交易所此舉，或可能會挑戰倫敦作為全球金屬定價中心的地位。

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編輯：姚卓然