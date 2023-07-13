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【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683首掛升48%　一手最多賺1025元　成交額近億　多位名人現身儀式

新股IPO 10:56 2023/07/13

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【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683首日掛牌

「周杰倫概念股」巨星傳奇 （06683） 今日首日掛牌。巨星傳奇開報5.75元，較發售價4.25元高1.5元或35.3%，曾高見6.3元，升48.2%，每手（500股）不計手續費，一手賬面賺1025元。巨星傳奇現報5.45元，升28.2%，賬面賺600元。接近上午11時，成交額錄9340萬元。

巨星傳奇上市儀式獲多位名人捧場，包括前香港小姐劉倩婷、其夫堪輿學家李丞責，全國政協委員蔡榮星。由於巨星傳奇首席執行官錢中山為友和 （02347） 的獨立非執行董事，友和創始人胡發枝亦有到場支持。巨星傳奇旗下藝人陳法蓉、王珮雲及劉耕宏則有份敲鑼。

巨星傳奇集資淨額2.45億元，香港公開發售部分超額認購11.99倍，一手中籤率為30.02%。

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責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO 巨星傳奇（06683） 周杰倫
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