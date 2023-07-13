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【港股市況】ATM升2%至6%　藥明生物大升一成　恒指升500點收復20、50天綫（不斷更新）

股市 11:02 2023/07/13

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港股市況不斷更新

美國通脹數據緩和，加上國務院總理李強派定心丸，穩定市場對平台經濟的信心。港股今早高開逾300點，重上19000點。嗶哩嗶哩 （09626） 再升逾5%，美團 （03690） 、京東 （09618） 、百度 （09888） 升3%，騰訊 （00700） 升近3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，恒指高開320點，開報19181點，科指升2.5%，報4183點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：01】藥明生物 （02269） 最新升一成，高見41.4元，為表現最好藍籌。

【10：55】KEEP （03650） 上市翌日，股價逆市跌1%，低見28.45元創上市後新低。

【10：49】藥明生物升9%，ATM升逾2%至6%，恒指升幅擴至500點。

【10：46】美團 （03690） 升幅擴至逾6%，高見135.4元。

【10：45】藥明生物 （02269） 升幅進一步擴至近9%，高見40.85元。

【10：16】藥明生物 （02269） 升7%，高見40.2元。

【10：14】【電動車】小鵬員工質疑理想汽車銷量數據　小鵬反跌2%

【10：13】恒指升幅擴至約450點，報19314點，升454點，升穿20天、50天綫。ATM升2%至5%，科指升3.4%，報4220點。

【10：05】上半年中國貨物貿易進出口總值20.1萬億元人民幣，按年增長2.1%，其中出口11.46萬億元人民幣，增長3.7%；進口8.64萬億元人民幣，下降0.1%。

【09：57】港交所 （00388） 升3%，觸300元關口。

【09：49】大市早段升近400點，報19253點，升392點，科指升3%，報4204點。

【09：44】ATM早段升逾2%至3%，小米 （01810） 升逾1%，京東 （09618） 升逾3%。百度 （09888） 、網易 （09999） 升逾2%，嗶哩嗶哩 （09626） 升7%，快手 （01024） 升6%。

【09：37】小鵬汽車 （09868） 逆市跌逾1%，蔚來 （09866） 升2%，理想汽車 （02015） 升近1%。

【09：32】英皇鐘錶珠寶 （00887） 預計中期將錄得純利不少於1.8億元，按年增1.1倍，股價升近16%，破頂高見0.2元。

【09：28】黃金相關股造好，靈寶黃金 （03330） 升近7%，招金 （01818） 升6%，中國黃金 （02099） 升近5%，紫金 （02899） 升逾3%，山東黃金 （01787） 升逾2%。

【09：27】中遠海運 （00517） 發盈喜，預期中期溢利將按年增長不低於1倍，中遠海運股價今早高開近15%，開報2.93元破頂。

【09：26】IMAX中國 （01970） 復牌，股價高開逾3%，開報9.45元。

【09：24】【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683首掛開報5.75元升35.3%　一手帳面賺750元

【09：21】嗶哩嗶哩 （09626） 再升逾5%，美團 （03690） 、京東 （09618） 、百度 （09888） 升3%，騰訊 （00700） 升近3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，恒指高開320點，開報19181點，重上19000點關口，科指升2.5%，報4183點。

【09：13】期指開報19239點，升378點。

【08：59】融眾金融 （03963） 、IMAX中國 （01970） 今早復牌。

【08：44】恒指黑期升約342點，報19175點。道指期貨升42點，報34592點。

【08：23】【HSBC滙豐】滙豐據報建立中國綠色金融和債券團隊　擴大在華業務

【07：55】【影視股】IMAX中國獲母公司提私有化　每股作價10元、較停牌前價溢價近一成

【07：46】【盈喜盈警】中建材料上半年利潤跌約80%　一文看清上半年盈警盈喜（不斷更新）

【07：45】【Morning精點】日圓升穿138、投資者改押全球衰退？︱加拿大放寛「救生艇計劃」學歷限制、買樓移民邊區投資潛力大？

【07：45】港股ADR收報19218點，升358點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報62.75元，較港收市價高1.35元或2.2%。騰訊 （00700） ADR折合報350.68元，較港收市價高10.68元或3.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.95元，較港收市價高2.1元或2.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國通脹回落至3%，距離儲局通脹目標2%，僅1個百分點，市場紛預期本輪加息周期有望見頂，美滙美債息齊跌 ，油金抽高 ；道指一度飈325點，道指最終升86點，報34347點；標指升0.7%，報4472點；納指升1.2%，報13918點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩

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