【港股市況】美團、京東、百度齊升3%　恒指高開320點重上萬九關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國通脹數據緩和，加上國務院總理李強派定心丸，穩定市場對平台經濟的信心。港股今早高開逾300點，重上19000點。嗶哩嗶哩 （09626） 再升逾5%，美團 （03690） 、京東 （09618） 、百度 （09888） 升3%，騰訊 （00700） 升近3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，恒指高開320點，開報19181點，科指升2.5%，報4183點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：32】英皇鐘錶珠寶 （00887） 預計中期將錄得純利不少於1.8億元，按年增1.1倍，股價升近16%，破頂高見0.2元。

【09：28】黃金相關股造好，靈寶黃金 （03330） 升近7%，招金 （01818） 升6%，中國黃金 （02099） 升近5%，紫金 （02899） 升逾3%，山東黃金 （01787） 升逾2%。

【09：27】中遠海運 （00517） 發盈喜，預期中期溢利將按年增長不低於1倍，中遠海運股價今早高開近15%，開報2.93元破頂。

【09：26】IMAX中國 （01970） 復牌，股價高開逾3%，開報9.45元。

【09：24】【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683首掛開報5.75元升35.3% 一手帳面賺750元

【09：21】嗶哩嗶哩 （09626） 再升逾5%，美團 （03690） 、京東 （09618） 、百度 （09888） 升3%，騰訊 （00700） 升近3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，恒指高開320點，開報19181點，重上19000點關口，科指升2.5%，報4183點。

【09：13】期指開報19239點，升378點。

【08：59】融眾金融 （03963） 、IMAX中國 （01970） 今早復牌。

【08：44】恒指黑期升約342點，報19175點。道指期貨升42點，報34592點。

【08：23】【HSBC滙豐】滙豐據報建立中國綠色金融和債券團隊 擴大在華業務

【07：55】【影視股】IMAX中國獲母公司提私有化 每股作價10元、較停牌前價溢價近一成

【07：46】【盈喜盈警】中建材料上半年利潤跌約80% 一文看清上半年盈警盈喜（不斷更新）

【07：45】【Morning精點】日圓升穿138、投資者改押全球衰退？︱加拿大放寛「救生艇計劃」學歷限制、買樓移民邊區投資潛力大？

【07：45】港股ADR收報19218點，升358點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報62.75元，較港收市價高1.35元或2.2%。騰訊 （00700） ADR折合報350.68元，較港收市價高10.68元或3.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.95元，較港收市價高2.1元或2.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國通脹回落至3%，距離儲局通脹目標2%，僅1個百分點，市場紛預期本輪加息周期有望見頂，美滙美債息齊跌 ，油金抽高 ；道指一度飈325點，道指最終升86點，報34347點；標指升0.7%，報4472點；納指升1.2%，報13918點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期＋ADR】夜期收市升352點 阿里美股突破90港元關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華虹半導體、澳優、阿里巴巴

責任編輯︰梁浩碩