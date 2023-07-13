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【HSBC滙豐】滙豐據報建立中國綠色金融和債券團隊　擴大在華業務

股市 08:23 2023/07/13

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【HSBC滙豐】滙豐據報建立中國綠色金融和債券團隊

HSBC滙豐 （00005） 據報在中國建立綠色金融和債券團隊，以滿足不斷增加的需求。路透引述消息人士報道指，滙豐今年將對其在中國的資產管理部門進行重大投資，包括成立專門負責綠色資產和固定收益的新團隊，沒有透露投資金額。

另外，在過去一年客戶查詢激增後，滙豐正探索向客戶提供碳抵消產品，特別是來自面臨嚴格排放目標壓力的西方跨國公司。

滙豐董事長杜嘉祺上周在北京會見中國監管官員，以助加速滙豐在中國的增長鋪平道路。北京市委書記尹力會見滙豐董事長杜嘉祺，表示希望滙豐進一步擴大在京投資和業務布局，並積極參與北京全球財富管理中心建設，努力打造更多示範項目。

另外，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）3月訪京時，中國銀保監會主席郭樹清表示，歡迎滙豐在華擴大投資。

【HSBC滙豐】北京市委會見滙豐杜嘉祺 滙豐：加大在京投資並建全球財富管理中心

【中港市場】郭樹清會見滙豐CEO祈耀年、歡迎滙豐在華擴大投資　王冬勝等陪同

責任編輯︰梁浩碩

港股 滙豐控股（00005） 中國
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