▲ 【AI浪潮】馬斯克成立xAI人工智能公司 圖理解宇宙本質 12名領導層全是男性

超級富豪、Tesla（特斯拉，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）領導的團隊宣布，成立xAI人工智能公司，目標是理解宇宙的真實本質，但沒有透露更多細節。xAI團隊將於周五（14日）在Twitter平台舉行發布會。

據xAI在網站上表示，其團隊將由馬斯克領導，計及馬斯克，領導層全是12位男性。多位高管人員此前曾在人工智能領先的公司工作，包括OpenAI、Google旗下的DeepMind、微軟、Tesla、推特等，以及多倫多大學等學術界人士。相關人員參與過DeepMind的AlphaCode和OpenAI的GPT-3.5和GPT-4等知名項目。

xAI又表示，公司是一家獨立於X Corp的公司，但將與 X （Twitter）、Tesla和其他公司密切合作，在實現公司的使命方面取得進展。同時，公司正在積極招募經驗豐富的工程師和研究人員加入團隊。

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編輯：姚卓然