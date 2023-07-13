【中國經濟】社保基金據報建議減持弱質城投債、內房債

▲ 中國社保基金據報建議減持弱資質城投債和內房債

外電引述消息指，中國全國社保基金據悉建議公募基金投資管理人減少社保資金對一些弱資質城投債和民營地產債的敞口。

據指，社保基金上周曾要求管理人對價格低於95元人民幣的城投債和民營地產債的敞口進行排查。經排查後，建議基金管理人賣出包括天津地區在內的一些弱資質城投債以及民營房企債券。

據指，事源由於遠洋集團 （03377） 旗下債券近期遭到拋售，而有一間一家受托管理社保資金的大型公募基金據悉對遠洋集團的敞口較大，故遠洋集團債券劇烈波動引起了社保基金的擔憂。

城投平台通過發行公開債務進行再融資渠道雖然有所收緊，但似乎正在獲得其他方面的支持。有市場消息指，中國大型國有銀行正向地方政府融資平台提供超長期貸款，並考慮允許發行更多地方政府債券來償還地方隱性債務。

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編輯：袁諾曦