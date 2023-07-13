【滙豐控股5】滙豐傳組建 中國綠色金融和債券團隊

外電報道，滙豐(00005) 正在大力發展的中國市場組建綠色金融和債券團隊，以滿足不斷增加的需求。消息指，滙豐主席杜嘉祺上周在北京與中國監管官員會面，為該行加速在中國的增長鋪平道路。該報道提及，滙豐今年將對其在中國的資產管理部門進行投資，包括成立專門負責綠色資產和固定收益的新團隊，在過去一年客戶查詢有所增加後，滙豐考慮提供碳排放抵銷產品。滙豐今日收報62.15元，上升1.2%。

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另外摩通發表報告，指出香港銀行同業拆息（HIBOR）在第二季強勁反彈，鑑於持續的存款遷移、beta值上升以及貸款增長放緩，預計滙豐今年第二季淨利息收入表現將具彈性。該行最新預期美國7月利率高峰為5.5％，帶動對滙豐今年至2025年的每股盈測分別上調9％、7.3％及9.5％。報告將滙豐的目標價由61元上調8.2％至66元，維持「中性」評級，以反映對宏觀經濟和利率周期前景欠佳。

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