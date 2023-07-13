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【滙豐控股5】滙豐傳組建 中國綠色金融和債券團隊

股樓投資 18:59 2023/07/13

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外電報道，滙豐(00005) 正在大力發展的中國市場組建綠色金融和債券團隊，以滿足不斷增加的需求。消息指，滙豐主席杜嘉祺上周在北京與中國監管官員會面，為該行加速在中國的增長鋪平道路。該報道提及，滙豐今年將對其在中國的資產管理部門進行投資，包括成立專門負責綠色資產和固定收益的新團隊，在過去一年客戶查詢有所增加後，滙豐考慮提供碳排放抵銷產品。滙豐今日收報62.15元，上升1.2%。

【長和系】淡馬錫旗下PSA 傳擱置出售和記港口股權  詳情請看【下一頁

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

另外摩通發表報告，指出香港銀行同業拆息（HIBOR）在第二季強勁反彈，鑑於持續的存款遷移、beta值上升以及貸款增長放緩，預計滙豐今年第二季淨利息收入表現將具彈性。該行最新預期美國7月利率高峰為5.5％，帶動對滙豐今年至2025年的每股盈測分別上調9％、7.3％及9.5％。報告將滙豐的目標價由61元上調8.2％至66元，維持「中性」評級，以反映對宏觀經濟和利率周期前景欠佳。

紫金傳洽談阿根廷建廠 生產汽車電池材料  詳情請看【下一頁

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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