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【英倫央行】滙豐、渣打通過英倫銀行壓力測試　可抵禦深度衰退、海嘯級衝擊

股市 06:00 2023/07/13

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【英倫央行】滙豐、渣打通過英倫銀行壓力測試　可抵禦深度衰退、海嘯級衝擊

英倫銀行公布年度銀行壓力測試結果，顯示參與測試的主要銀行均可以在利率上升、出現深度衰退、失業率大幅上升等壓力環境保持靭性，並為家庭和企業提供支持，而無需修改資本計劃。8間參與測試的銀行佔英國貸款市場份額約75%，包括滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、巴克萊（美：BCS）、萊斯銀行、國民西敏寺集團、桑坦德英國、Virgin Money及Nationwide Building Society。

在測試中，英倫銀行預設的情景比2008年的環球金融危機時更嚴峻，尤其是在宏觀經濟形勢轉差的情況之下，各大銀行是否有足夠資本應對衝擊。英倫銀行指出，息口高企利好淨息差，從而推高銀行的核心盈利能力，但監管機構亦要求銀行向儲戶支付更多儲蓄利息，作為測試的一部分。

結果顯示，在類似的壓力環境之下，各大銀行的資本回撤的總額仍小於2019年的壓力測試，而普通股權一級資本比率（CET1）和槓桿比率仍然高於監管要求。

英倫銀行聲明指，英國主要銀行的資本及流動性狀況仍然強勁，盈利能力亦有所提高，故擁有足夠資本狀況應對危機，同時，儘管抵押貸款利率攀升，但暫時仍未出現貸款帳簿拖欠的情況增加。

英國房貸成本料在2026年底大幅攀升

不過，報告模型亦預計，英國的房貸成本將在2026年底大幅攀升，接近100萬人的每月抵押貸款成本料在同一時間段內增加超過500英鎊，而超過200萬人的每月還款額將增加200至499英鎊，但整體的家庭債務金額仍低於2007年房地產泡沫前夕所達到的歷史峰值。

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記者：伍鍵文

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