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【周大福企業】周大福企業為「共創明Teen計劃」學員舉行影子工作日

股市 20:53 2023/07/12

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【周大福企業】周大福企業為「共創明Teen計劃」學員舉行影子工作日

周大福企業旗下慈善平台周大福企業社會方案（CTFE Social Solutions）響應由政府主辦的「共創明『Teen』計劃」，為學員舉辦「周大福企業影子工作日」，邀請學員「深入」周大福企業位於中環的辦公室與友師一起上班，認識家族辦公室的不同部門以及友師的日常工作，啟發同學尋找未來事業發展路向。

周大福企業指，集團在辦公室組織「周大福企業影子工作日」，並以互動方式令學員了解公司運作及各部門職能，其後學員便走出會議室進行定向遊戲，並根據地圖尋找各部門的友師及其同事。活動中，集團員工積極向學員講解自己的專業和解答學員的疑問，以助學員作職涯規劃。

活動發起人Patrick 指，是次活動讓學員了解到甚麼是家族辦公室，以及投身本地金融業的機遇和前景。同時，活動為辦公室帶來額外生氣之餘，亦透過師友學員互動，令學員獲得啟發。

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【新世界系】周大福企業最多355億全購新創建、新世界擬派特別息　新世界升一成後急回、新創建大升11%

記者：伍鍵文

職涯規劃 金融 家族辦公室 周大福 社交平台
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