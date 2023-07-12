【平台企業座談會】阿里美股盤前升　李強：平台經濟大有可為

▲ 李強指出，在全面建設社會主義現代化國家新征程上，平台經濟大有可為，希望廣大平台企業堅定信心向前看。

國務院總理李強今日下午主持召開平台企業座談會，聽取對更好促進平台經濟規範健康持續發展的意見建議，出席者包括國務院副總理丁薛祥，座談會上，美團 （03690） 、小紅書、海智在線、貨拉拉、阿里雲、徐工漢雲、抖音、智聯招聘等企業負責人先後發言，拼多多（美：PDD）、京東 （09618） 、歐冶雲商、BOSS直聘 （02076） 、航天雲網、卡奧斯等企業負責人提交了書面發言。

李強指出，平台經濟在時代發展大潮中應運而生，為擴大需求提供了新空間，為創新發展提供了新引擎，為就業創業提供了新渠道，為公共服務提供了新支撐，在發展全局中的地位和作用日益突顯。在全面建設社會主義現代化國家新征程上，平台經濟大有可為。希望廣大平台企業堅定信心向前看、練好內功加油幹，持續推動創新突破，更好賦能實體經濟發展。積極履行社會責任，加快提升國際競爭力，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

李強續指，各級政府要營造公平環境，完善投資准入，降低企業合規經營成本，促進平台經濟行業良性發展。

消息刺激科技股美股盤前急升，阿里美股、拼多多、百度美股及網易美股盤前升2%。

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記者：譚志偉