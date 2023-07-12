【長和系】淡馬錫旗下PSA 傳擱置出售和記港口股權

外電引述消息指，新加坡主權基金淡馬錫旗下新加坡國際港務集團（PSA）或擱置出售長和系港口業務和記港口20％股權的計劃。消息指，由於全球航運活動放緩，潛在估值低於預期，因此暫停出售和記港口股權，一旦全球港口活動反彈，PSA將重新考慮出售股權。現時和記港口由長和(00001)和PSA共同持股，長和持有當中80%股權，餘下股權則由PSA在2006年斥資44億美元買入及持有至今。長和全日收報46.8元，微跌0.1%。

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和記港口旗下港口及碼頭遍及亞洲、中東、非洲、歐洲、美洲及澳洲。截至去年，和記港口的貨櫃吞吐量達 8,480 萬個標準貨櫃。此前市場消息指，PSA尋求以40億美元出售和記港口股權，獲多個大型機構對有關資產表達興趣，包括國企招商局集團及中遠集團等。

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