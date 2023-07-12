  • 31°C
香港時間 : 2023712日 (週三) 20:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和系】淡馬錫旗下PSA 傳擱置出售和記港口股權

股樓投資 20:41 2023/07/12

分享：

分享：

外電引述消息指，新加坡主權基金淡馬錫旗下新加坡國際港務集團（PSA）或擱置出售長和系港口業務和記港口20％股權的計劃。消息指，由於全球航運活動放緩，潛在估值低於預期，因此暫停出售和記港口股權，一旦全球港口活動反彈，PSA將重新考慮出售股權。現時和記港口由長和(00001)和PSA共同持股，長和持有當中80%股權，餘下股權則由PSA在2006年斥資44億美元買入及持有至今。長和全日收報46.8元，微跌0.1%。

紫金傳洽談阿根廷建廠 生產汽車電池材料  詳情請看【下一頁

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

和記港口旗下港口及碼頭遍及亞洲、中東、非洲、歐洲、美洲及澳洲。截至去年，和記港口的貨櫃吞吐量達 8,480 萬個標準貨櫃。此前市場消息指，PSA尋求以40億美元出售和記港口股權，獲多個大型機構對有關資產表達興趣，包括國企招商局集團及中遠集團等。

【吉利175】吉利夥母企及雷諾 成立發電機合營  詳情請看【下一頁

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

長和（00001） 港股

下一篇文章

【帶你睇盤】鐵路沿綫居屋王　兆康苑靚裝兩房叫價440萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【商湯20】阿里巴巴減持5.5億股商湯股份 套現10億 商湯股價今逆市跌3.7%
【商湯20】阿里巴巴減持5.5億股商湯股份 套現10億 商湯股價今逆市跌3.7%
【內房危機】佳兆業遭提清盤申請 全資附屬欠款1.7億人幣
【內房危機】佳兆業遭提清盤申請 全資附屬欠款1.7億人幣
【公屋裝修】難忍30年殘舊公屋 獨居戶主豪花56萬大翻新！ 打造獨特單車風格單位
【公屋裝修】難忍30年殘舊公屋 獨居戶主豪花56萬大翻新！ 打造獨特單車風格單位
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款