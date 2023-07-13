【通脹如虎】通脹嚴重影響英家庭生活　全國家庭預算將減少6,570億

英國央行為抑制通貨膨脹而長期維持較高利率，有調查指英國家庭將在未來一年陷入生活成本危機，這種情況將持續19個月，全國家庭預算累計將減少650億英鎊（約6,570億港元）。

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據市場研究機構Retail Economics和Grant Thornton會計師事務所計算，至少到明年5月，英國家庭財務狀況將因生活成本上漲和利率上漲而受到影響，更指英央行「失去了對通貨膨脹的控制」。報告預料這情況將維持至少19個月，到生活水平緊縮結束時，全國家庭預算將累計減少了650億英鎊，平均每個英國家庭的收入將減少2,300英鎊（約23,250港元）。

報告指英國自2021年11月以來，工資一直落後於物價上漲。據英國國家統計局 (ONS) 最新數據，雖然英國工人的工資在過去三個月上漲了7.3%，創下歷史新高，但生活水平仍在下降。工資增長速度預計將使通脹保持在高位，因工資上漲會增加企業運營成本，這可能迫使他們提高價格以保證利潤。

英國最貧困的家庭受到了能源和食品價格飆升的最嚴重打擊，但加息導致較高的抵押貸款利率，可能已開始讓富裕家庭也落入生活成本危機。金融數據公司Moneyfacts表示，2年期抵押貸款的平均利率達到15年來的最高水平，高達6.6%以上。這意味著大量富裕房主的可支配收入，很大一部分將被更高的住房貸款償還額所吞噬。

Retail Economics行政總裁Richard Lim表示：「財務緊縮已經成為許多家庭的消耗戰。雖然通脹峰值可能已經過去，但家庭仍將面臨大約十個月的痛苦，而削減支出將加劇許多人的痛苦。」

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責任編輯：李智賢

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