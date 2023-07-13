  • 33°C
香港時間 : 2023713日 (週四) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹如虎】通脹嚴重影響英家庭生活　全國家庭預算將減少6,570億

商業 12:00 2023/07/13

分享：

分享：

英國央行為抑制通貨膨脹而長期維持較高利率，有調查指英國家庭將在未來一年陷入生活成本危機，這種情況將持續19個月，全國家庭預算累計將減少650億英鎊（約6,570億港元）。

【通脹如虎】3.5萬種日本食品飲料漲價　泡沫經濟爆破以來首見

據市場研究機構Retail Economics和Grant Thornton會計師事務所計算，至少到明年5月，英國家庭財務狀況將因生活成本上漲和利率上漲而受到影響，更指英央行「失去了對通貨膨脹的控制」。報告預料這情況將維持至少19個月，到生活水平緊縮結束時，全國家庭預算將累計減少了650億英鎊，平均每個英國家庭的收入將減少2,300英鎊（約23,250港元）。

報告指英國自2021年11月以來，工資一直落後於物價上漲。據英國國家統計局 (ONS) 最新數據，雖然英國工人的工資在過去三個月上漲了7.3%，創下歷史新高，但生活水平仍在下降。工資增長速度預計將使通脹保持在高位，因工資上漲會增加企業運營成本，這可能迫使他們提高價格以保證利潤。

英國最貧困的家庭受到了能源和食品價格飆升的最嚴重打擊，但加息導致較高的抵押貸款利率，可能已開始讓富裕家庭也落入生活成本危機。金融數據公司Moneyfacts表示，2年期抵押貸款的平均利率達到15年來的最高水平，高達6.6%以上。這意味著大量富裕房主的可支配收入，很大一部分將被更高的住房貸款償還額所吞噬。

Retail Economics行政總裁Richard Lim表示：「財務緊縮已經成為許多家庭的消耗戰。雖然通脹峰值可能已經過去，但家庭仍將面臨大約十個月的痛苦，而削減支出將加劇許多人的痛苦。」

【通脹如虎】日企因高物價破產數年增3.3倍

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】針織家品四季皆宜 冀年尾營業額升3成
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港品牌】2023 香港品牌選舉開始接受報名
2023/07/12
【香港品牌】2023 香港品牌選舉開始接受報名
【動漫節】疫後動漫電玩節　展商樂觀冀三成銷售增長
2023/07/12
【動漫節】疫後動漫電玩節　展商樂觀冀三成銷售增長
【中小企業】統計處調查：6月中小企業務收益下跌
2023/07/11
【中小企業】統計處調查：6月中小企業務收益下跌
【動漫節】動漫電玩節 7 月底揭幕　首辦 3 回入場快證免市民排長龍
2023/07/11
【動漫節】動漫電玩節 7 月底揭幕　首辦 3 回入場快證免市民排長龍

你可能感興趣

【香港品牌】2023 香港品牌選舉開始接受報名
13:22 2023/07/12
【香港品牌】2023 香港品牌選舉開始接受報名
【動漫節】疫後動漫電玩節　展商樂觀冀三成銷售增長
10:00 2023/07/12
【動漫節】疫後動漫電玩節　展商樂觀冀三成銷售增長
【中小企業】統計處調查：6月中小企業務收益下跌
16:34 2023/07/11
【中小企業】統計處調查：6月中小企業務收益下跌
經濟數據表現 英國 英鎊 通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【動漫節】動漫電玩節 7 月底揭幕　首辦 3 回入場快證免市民排長龍
【動漫節】動漫電玩節 7 月底揭幕　首辦 3 回入場快證免市民排長龍
【香港品牌】2023 香港品牌選舉開始接受報名
【香港品牌】2023 香港品牌選舉開始接受報名
【咖啡店商機】星巴克加快開店　推本土美食吸內地客
【咖啡店商機】星巴克加快開店　推本土美食吸內地客
【動漫節】疫後動漫電玩節　展商樂觀冀三成銷售增長
【動漫節】疫後動漫電玩節　展商樂觀冀三成銷售增長
【一房難求】旅客訪日增　推高民宿需求致房價上漲
【一房難求】旅客訪日增　推高民宿需求致房價上漲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款