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【美國加息】前儲局副主席：美國技術衰退難免　各地央行會以各手段壓通脹

宏觀解讀 19:36 2023/07/12

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【美國加息】前儲局副主席：美國技術衰退難免　各地央行會以各手段壓通脹

前聯儲局副主席、PIMCO環球經濟顧問拉里達（Richard Clarida）出席香港金融學院活動時表示，即使該行相信美國經濟「軟著陸」的機率最高，因應美國聯儲局堅守要將通脹拉回2%的目標，過程需要令工資通脹拉低，令當地經濟難免陷入技術性衰退。

拉里達又指，全球供應鏈重組、地緣政治不穩，令通脹壓力居高不下，即使目前通脹率已經見頂，但要回落至央行目標的「最後一里路」尤其具挑戰性，相信美國、歐洲和英國央行會用各種方式壓抑通脹。

投資界年初曾認為美國最快今年內可減息，但儲局堅持要以加息壓抑通脹，拉里達認為，隨儲局公開地表明立場，最新市場與儲局看法已有較好連結，亦有助金融市場穩定。

拉里達不相信央行會上調2%通脹目標

拉里達又指，美國聯儲局不一定要硬將通脹壓到2%或以下才會減息，只要通脹率跌至2%左右，而走勢持續向下，儲局就有空間放寬貨幣政策，「2%若是政策上限，最終長期通脹率將會低於2%」。

聯儲局將於明年啟動5年一次的例行通脹目標檢討，拉里達相信聯儲局會維持現時所訂的2%目標，而不會因為高通脹而上調通脹目標。他解釋，這不是因為長期通脹目標是3%，經濟就不能有效運行，而是涉及央行的公信力，但認為當局可以考慮將通脹目標由一個定額目標，改為一個目標範圍內波動。

相關文章：

【美國加息】前儲局副主席克拉里達：加息周期或7月結束　「加息至6厘左右或是合理終點」

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編輯：麥德銘

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