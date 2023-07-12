【新股IPO】巨星傳奇6683明日掛牌 暗盤升逾33% 收市報5.67元

周杰倫概念股巨星傳奇(新上市編號:06683)將於明日(13日)掛牌，根據輝立交易平台顯示，巨星傳奇暗盤高開17.6%，報5元，最高曾見5.77元，暗盤收市報5.67元，較招股價4.25元升33.4%，以每手500股計，一手帳面賺710元。

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巨星傳奇業務包括新零售分部及IP創造及營運分部，是次上市以接近招股價中間價4.25元定價，其招股價範圍介乎5.5元至6.3元，發售1.2664億股，包括4,800萬股舊股)；公開發售獲近12倍超購，一手中籤率30%。該股已引入網龍(00777)及投資者張源旗下Blink Field為基石投資者，合共認購2,606.15萬股；民銀資本為獨家保薦人。

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記者：張以正