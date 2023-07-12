【帶你睇盤】鐵路沿綫居屋王　兆康苑靚裝兩房叫價440萬

屯門是早年發展的新市鎮之一，有不少八、九十年代建成的居屋屋苑，配套相對較好，而且樓價低水。今次祥益地產介紹的屋苑為兆康苑，最大賣點是毗鄰兆康站，交通方便，而且實用率高。

放盤單位為兆康苑I座中層4室，實用面積429平方呎，兩房間隔，現叫價440萬元（自由市場價） （最後更新日期：7月12日）。從相片可見，單位有靚裝，可即買即住，節省一大筆裝修費。

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放盤單位 屯門兆康苑I座中層4室（物業編號：AN239902 ） 實用面積 429平方呎 間隔 兩房 叫價 440萬元（自由市場價）（最後更新日期：7月12日） 賣點 鐵路沿綫、企理即住、間隔四正、方便之選

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