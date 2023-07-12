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【帶你睇盤】鐵路沿綫居屋王　兆康苑靚裝兩房叫價440萬

股樓投資 19:38 2023/07/12

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屯門是早年發展的新市鎮之一，有不少八、九十年代建成的居屋屋苑，配套相對較好，而且樓價低水。今次祥益地產介紹的屋苑為兆康苑，最大賣點是毗鄰兆康站，交通方便，而且實用率高。 

放盤單位為兆康苑I座中層4室，實用面積429平方呎，兩房間隔，現叫價440萬元（自由市場價） （最後更新日期：7月12日）。從相片可見，單位有靚裝，可即買即住，節省一大筆裝修費。 

點擊圖片放大
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放盤單位屯門兆康苑I座中層4室（物業編號：AN239902 ）
實用面積429平方呎
間隔兩房
叫價440萬元（自由市場價）（最後更新日期：7月12日）
賣點鐵路沿綫、企理即住、間隔四正、方便之選

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3XLWhIM

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

居屋 兆康苑 屯門 祥益地產 二手市場

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