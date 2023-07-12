【過渡房屋】房屋局周六舉辦過渡房屋開放日　接受即場遞交入住申請表

房屋局將於本周六（15日）舉辦過渡性房屋開放日，以向公眾介紹過渡性房屋項目，以及便利有需要人士遞交申請。多個營運機構將會設置攤位，介紹不同過渡性房屋項目的居住環境、社區服務、交通配套和生活設施等，並接受即場遞交入住申請表。

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開放日詳情如下：



日期：7月15日（星期六）

時間：上午10時30分至下午4時正

地點：梁顯利油麻地社區中心多用途禮堂（油麻地眾坊街60號）

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開放日當日亦提供專車往返參觀以下過渡性房屋項目。由於座位有限，市民須於現場預先登記。專車服務詳情如下︰

參觀項目 出發時間（由梁顯利油麻地社區中心出發） 元朗「同心村」和「博愛江夏圍村」 上午11時30分 下午2時正 下午3時正 赤柱「尚晉坊」 上午11時30分 下午3時正

過渡性房屋主要協助輪候傳統公屋不少於3年的人士，亦會按情況編配予居於不適切住房、有迫切需要接受社區援助的人士或家庭等。

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