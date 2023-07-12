  • 31°C
香港時間 : 2023712日 (週三) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【過渡房屋】房屋局周六舉辦過渡房屋開放日　接受即場遞交入住申請表

理財智慧 19:25 2023/07/12

分享：

分享：

房屋局將於本周六（15日）舉辦過渡性房屋開放日，以向公眾介紹過渡性房屋項目，以及便利有需要人士遞交申請。多個營運機構將會設置攤位，介紹不同過渡性房屋項目的居住環境、社區服務、交通配套和生活設施等，並接受即場遞交入住申請表。

同場加映：【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

開放日詳情如下：
 
日期：7月15日（星期六）
時間：上午10時30分至下午4時正
地點：梁顯利油麻地社區中心多用途禮堂（油麻地眾坊街60號）

點擊圖片放大
+5
+4

開放日當日亦提供專車往返參觀以下過渡性房屋項目。由於座位有限，市民須於現場預先登記。專車服務詳情如下︰

參觀項目出發時間（由梁顯利油麻地社區中心出發）
元朗「同心村」和「博愛江夏圍村」

上午11時30分

下午2時正

下午3時正

赤柱「尚晉坊」

上午11時30分

下午3時正

過渡性房屋主要協助輪候傳統公屋不少於3年的人士，亦會按情況編配予居於不適切住房、有迫切需要接受社區援助的人士或家庭等。

同場加映：【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

過渡性房屋 公屋 赤柱 元朗 油麻地 交通 經濟 香港

上一篇文章

【iM會客室】科技股帶動港股戰19500 3板塊短期跑贏大市

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】萬事起頭難 捱過就好爽 香港寬頻楊主光分享馬拉松體驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】佳兆業遭提清盤申請 全資附屬欠款1.7億人幣
【內房危機】佳兆業遭提清盤申請 全資附屬欠款1.7億人幣
【商湯20】阿里巴巴減持5.5億股商湯股份 套現10億 商湯股價今逆市跌3.7%
【商湯20】阿里巴巴減持5.5億股商湯股份 套現10億 商湯股價今逆市跌3.7%
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【公屋裝修】難忍30年殘舊公屋 獨居戶主豪花56萬大翻新！ 打造獨特單車風格單位
【公屋裝修】難忍30年殘舊公屋 獨居戶主豪花56萬大翻新！ 打造獨特單車風格單位
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款