【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】萬事起頭難 捱過就好爽 香港寬頻楊主光分享馬拉松體驗

早兩年曾寫過與分析員傾「跑經」，今次就與公司高層傾下跑步威水史，訪問主角是香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光，公司同事稱他為「威哥」（主要是因為他的英文名William），2005年加入香港寬頻出任營運總裁，2008年已出任公司CEO，到2018年出任執行副主席至今。

經常在記者會或公開場合語出驚人的威哥，早前在中期業績曾講過公司的發展策略時說：「住宅市場主力砌低有線寬頻，送多佢一程（當時有線剛退出收費電視市場）」。在多年前為了硬撼電訊盈科的寬頻服務，曾向同事「落order」要到太古坊開記者會，講明去到競爭對手HKT總部範圍，「要向佢哋宣戰」咁話。事實上在香港寬頻的年報亦看到公司不斷求變的精神：「面對瞬息萬變的市場環境，企業不變則亡，因此我們選擇不斷作出調整及轉型求進，確保具備靈活性及應變能力。」

▲ 威哥不時在記者會上發表「偉論」，受記者們歡迎。

雖然公司積極進取，但亦為同事提供不少福利，著重同事身心健康，例如每日工時縮短至7小時、所有同事每月一次周五半天休假等，比大部分的香港公司優勝。

小弟因緣際會曾在香港寬頻打工，知道他們成日講：「香港寬頻嘅同事唔止係一家人，更加係Elite Sports Team（精英運動員），我哋嘅成績係靠大家成個團隊一齊打返嚟。」威哥就是這班精英運動員的領袖，因為威哥一直跑步又做運動，在「登六」後仍然跑贏不少後生仔，自自然然就感染其他領袖及同事一起運動，進一步加強公司的Elite Sports Team的精神。

▲ 喺香港寬頻總部同威哥開心交流跑經。

講到跑步，威哥很開心地講到滔滔不絕，他指自己沒有定時的跑步習慣，但會定時做帶氧運動，例如落街跑半小時，又或者在健身室進行行山機或單車機等練習，每次30-45分鐘。如果要備戰馬拉松賽事，就會抽多些時間去跑步，在三至四個月訓練期間每星期跑步五天，其中一天會跑20公里的長課，其他日子則跑45分鐘至個多小時左右。

跑了超過十年，亦跑了超過十次馬拉松的威哥，最佳的馬拉松時間在十年前創下，時間為4小時13分，威哥亦曾跑過東京、大阪及柏林馬，早兩年跑香港馬拉松的完成時間約5小時12分左右，明年一月會再戰。

▲ 威哥是香港馬拉松的常客，明年亦將會見到他的身影。

▲ 威哥曾與同事參加過不少海外馬拉松，包括大阪馬拉松。

威哥直言跑馬拉松要「儲里數」，即是要每星期或每個月要累積跑到若干里數才足夠，而「儲里數」就要時間。他說現在公司事務較忙要跑數，跑步的時間相對少了，每星期亦會抽一天大約4-5小時，去打高爾夫球出一身汗。

▲ 雖然公司事務愈來愈繁忙，但威哥亦會堅持做運動，出一身汗。

威哥認為跑步對自己工作及人生都有幫助，除了令自己健康些，有時到海外出差回到香港仍有時差問題，天未光四五點就走去城門河跑步，「自己跑步的時候，大部份人仍在睡覺，感覺很正面。」

問到跑步的心得，威哥細想一會就說：「你以為唔得，但人的意志是會令你得，可能你平時跑十分鐘很辛苦，但只要你過了那個『水位』，之後就會『好爽』，萬事起頭難，但『難』只是佔很短時間。」

▲ 威哥表示只要捱過開頭的辛苦，就能繼續跑下去。

雖然威哥近年較少行山，但多年前亦曾參加毅行者的100公里山賽賽事，還與中學預科同窗同學，包括香港寬頻創辦人王維基一起組隊參與，以30多個小時完成，也不簡單呢！

▲ 2009年威哥與Ricky及中學同窗一起參加毅行者，最終用了33小時完成。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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