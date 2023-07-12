【核災廢水】港府擬禁日本水產品進口　包括東京、福島、千葉、茨城等10都縣

日本預計下月開始排放福島核廢水，引起各國關注。政府今日（12日）公布，基於預先防範原則，目前計劃一旦日本開始排放福島核廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城等10個都或縣的水產品進口，以確保香港的食物安全和公眾健康。

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政務司司長陳國基、環境及生態局局長謝展寰今日與日本駐港總領事岡田健一和日本相關官員會面。謝展寰在會後會見傳媒時說，一旦日方開始排放福島核廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10個都或縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。

港府向日方重申，在國際社會取得共識前，日本當局不應單方面將福島核電站廢水排放至海洋，以免對環境造成不可逆轉的影響。

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政府的跨部門專責小組已審視國際原子能機構的總結報告和日方提供的相關資料，連同國家專家意見、風險評估等因素一併考慮後，政府認為目前未能保證日方啟動廢水排放計劃後，淨化裝置能長期連續有效運作，以及排放計劃不會對食物安全以至海洋生態構成任何潛在風險。

至於政府因應2011年福島核電事故，對福島、千葉、栃木、茨城、群馬5縣若干食品實施的進口管制措施則維持。

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