▲ 【大行看法】新加坡銀行：恒指目標睇20100點 中資股估值較新興市場存17%折讓 投資看三主綫

新加坡銀行今年6月將中港股市看法由「增持」下調至「中性」，主因中國經濟重啟後增長仍要更多時間發力，加上亞太區市場出現更多投資機會，不過，該行未有看淡中港股市，新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏表示，中資股的遠期市盈率約為9倍，市帳率約1.1倍，為過去的低位。同時，中國股市相對新興市場有約17%的估值折讓，故中港股市在估值上具吸引力，中央出台刺激政策對中國經濟增長的影響將主宰後市走向。在基本情境下，新加坡銀行對恒指目標價為20100點，最牛看22100點，最悲看17100點。

霍慧敏稱，下半年有三大宏觀因素要留意，包括1）通脹，2）美國經濟衰退風險，3）中國經濟復甦。新加坡銀行預期，美國聯儲局將於7月加息25點子，利率亦會在高位徘徊一段時間，相信直至明年初，儲局都不會啟動減息。

中國方面，新加坡銀行預期今年中國經濟增長為5.4%，霍慧敏指，雖然不預期中央會大水猛灌，但估計可能會在房地產方面再放寬限購、降首付，甚至出現買房減稅等政策。至於消費端，可能出台支持家電消費政策以及在個別地區派發消費券等。同時，中央也可能發行特別國債，支持經濟。

她指，若刺激政策出台，相信更多A股板塊較H股受惠，同時，面對外圍央行加息以及衰退風險，H股更易受外圍因素影響，故下半年該行偏好A股多於H股。

投資可留意三主綫

投資主題上，該行看好刺激政策受惠者，包括新能源車及互聯網。霍慧敏指，電動車產業鏈長，料有政策支持相關基建，部份商品如銅亦會受惠，而她也認為不需對互聯網行業看法太悲，因監管朝向正常化，而且，若刺激政策令海外投資者對中國市場看法逆轉，相信資金首當其衝會湧入互聯網股，且屆時離岸市場可能會率先跑出。

不過，若政策刺激較預期低，或力度較弱，她建議配置防守性高的行業，包括電訊及公用股，因現金流強、有較高的能見度以及分紅吸引。中長期長面，她稱可留意人工智能（AI）、數字化及自動化相關領域。

新加坡銀行現時對美股及亞太區股票市場看法均為「中性」，但對日本為「增持」。債券方面，考慮到衰退的風險，該行對美國國債及已發展國家投資級別債給予「增持」，對新興市場投資級別及高收益債則給予「中性」。

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記者：袁諾曦