【香港經濟】渣打上調今年香港經濟增長預測至4.3%　年底3個月拆息企逾5厘

渣打 （02888） 發表報告，將今年本港GDP增長預測從3.6%上調至4.3%。該行指，第1季經濟按年增長2.7%，勝預期，即使今年餘下時間內經濟沒有進一步改善，全年增長率仍可能達到4%。

渣打表示，最新數據反映，進一步溫和復甦可期，特別是在本地消費方面。自第2季度開始，中國經濟增長放緩一直是一股阻力，但預計這情況僅屬短暫，在出口和全球利率持續不確定下，香港勞動力市場應能穩定信心。

渣打現時預測本港第3季及第4季經濟將分別按年增長5.6%及6.7%。除了受惠於有利的基數外，該行亦假設中國經濟下半年重新加速復甦。該行關注：（1）內地樓市低迷，（2）訂單疲弱，出口商去庫存壓力加大，以及（3）地緣政治持續緊張帶來的下行風險，或令商業決定保持審慎。

渣打維持今年本港CPI升2.3%的預測，當中已計及下半年物價溫和上升，預期下半年港元匯率保持穩定，聯儲局可能進一步加息，令美息在一段時間內維持高企，亦意味著港息下行空間有限。該行修正今年底3個月期港元拆息的預期，由原先估4.6厘，上調至5.2厘；明年底3個月期港元拆息原估4厘，上調至4.2厘。

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編輯：胡學能