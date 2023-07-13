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澳洲超市引入「無淚」洋葱 售價貴普通版數倍

環球社會熱點 10:05 2023/07/13

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人們切洋葱時通常難免會流淚，而澳洲連鎖超市Woolworths最新引入一款「無淚」（tearless）洋葱，賣點為顧客切這款洋葱時不會流淚，但售價就比起普通洋葱貴數倍左右。

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普通洋蔥在切開時會釋放天然化學物質和酶的組合，即揮發性化合物，從而令人的眼睛受刺激。至於「無淚」洋蔥含有較少化合物，大幅減低人們切洋葱時流淚的機率。

英媒引述Woolworths蔬果部總經理圖納（Paul Turner）指，他們常聽到民眾以不同方式避免在切洋葱時流淚，例如戴眼鏡、提前冷凍洋蔥或戴口罩。

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他指公司很高興能為顧客帶來如此優秀的洋葱，讓大家在煮飯時不再流淚。他形容「無淚」洋葱作為澳洲生產的農產品，加上是獨特的創新發明，得以脫穎而出。

據悉，Woolworths出售的「無淚」洋葱500克裝售價為5澳元（約26港元），而普通洋葱每公斤價格介乎2至3.2澳元（約10.5至16.8港元），因此「無淚」洋葱貴了好幾倍。

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責任編輯：鄭錦玲

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