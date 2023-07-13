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【Apple動向】增設PDF「自動填寫」等4大功能　Apple推出iPadOS 17公開測試版

科技 10:00 2023/07/13

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蘋果（Apple）於今（13日）凌晨突然推出iOS 17公開測試版（Public Beta）之際，iPadOS 17公開測試版亦一同登場。客製鎖定畫面、PDF「自動填寫」功能等4大備受果迷期待的新更新，隨即開放已登記的公眾用戶使用。

【Apple動向】Apple iOS17公開測試版登場　一文回顧5大新功能

iPadOS 17的客製鎖定畫面除了可用圖片作桌布（Wallpaper）外，還提供天文學主題和萬花筒系列的動態圖像。若選用天文學主題桌布，鎖屏畫面會根據實時條件進行更新；若以萬花筒圖像為桌布，當用戶旋轉iPad時，鎖屏畫面亦會作動態調整。另可自訂日期及時間的字體和文字顏色。

用戶現可在鎖定畫面及主畫面中，加入互動小工具，如瀏覽實時天氣、播放歌曲式記下提醒事項。

辨識PDF欄位　快速輸入個人資料

愈來愈多打工仔、自由工作者和學生喜歡使用iPad作筆記，全新iPadOS 17也進一步提升文書處理體驗。包括新增PDF「自動填寫」功能，靠機械學習辨識PDF的欄位，讓用戶快速加入詳細資料，如通訊錄的姓名、地址和電郵等「聯絡人」細節資訊。

「備忘錄」亦迎來更新，除了可以以全寬度顯示PDF和已掃描文檔外，用戶還可以透用Apple Pencil直接在文件上加入手寫註釋或繪製草圖，並可與他人共享筆記以便實時協作。

除iOS 17和iPadOS 17外，macOS Sonoma、watchOS 10及tvOS 17的公開測試版，亦已登場。惟5大作業系統公開測試版，只供已登記的「Apple Beta軟件計劃」成員下載使用。有興趣試用，但又未登記成為該計劃成員的用戶，可以到Apple官網注冊帳戶。

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責任編輯：殷凱怡

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