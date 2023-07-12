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【下半年展望】諾亞控股：對3年後科技股有信心　推介阿里巴巴

股市 19:02 2023/07/12

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【下半年展望】諾亞控股蔡清福：對3年後科技股有信心　推介阿里巴巴

於中國從事財富管理服務的諾亞控股 （06686） ，上市一周年，首席投資官蔡清福認為，港股已見底，由於逾8成為內地企業，在第二季內地經濟遜預期後，看好下半年港股表現，若本月政治局推出新政策，港股將向好。他看好科技股，因內地具14億人口，每日均使用京東 （09618） 及騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等服務，如Alipay及微信支付，他對科技股3年後表現有信心，特別建議投資可買阿里巴巴。

中國經濟方面，蔡清福認為民企內房難救，面對需求的結構性問題，如民眾工資未見增長、畢業生難就業。他認為內地應先從就業入手，以及在基建推動中國經濟，建議投資者可留意新基建投資。

至於環球市場，蔡清福認為日本及印度今年表現向好，不排除投資者將投放於內地的資金轉至當地。他不相信美國會發生經濟衰退，歐洲則有可能發生。集團致力作全球業務，已落戶新加坡、美國及澤西島等地，蔡清福預期下一步落戶澳洲及加拿大。

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人口 基建 阿里巴巴－SW（09988） 諾亞控股（06686） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴 IPO 微信 騰訊
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