【Disney】迪士尼據報或出售印度串流媒體業務Star India

▲ 【Disney】迪士尼據報或出售印度流媒體業務Star India

外電報道，迪士尼（美：DIS）有意就印度串流媒體業務Star India尋求戰略選項，當中包括引入投資者或直接出售，目前有關討論還處於早期階段，尚不清楚迪士尼可能採取的方案。

消息稱，迪士尼正與至少1間銀行洽談，期望可在保持業務增長的同時，設法削減成本。

報道指，迪士尼於2019年以713億美元收購21世紀霍士（Twenty-First Century Fox）時，獲得Star India業務。當時外界對Star India潛力寄予厚望，惟該公司在爭奪印度板球超級聯賽（Indian Premier League）的轉播權中失利，導致許多用戶流失。

不過，報道亦指，包含Star India在内的印度業務，在收購交易時的估值介於150至160億美元，因此預料難以在印度尋求合適的買家。

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記者：伍鍵文