【通脹如虎】3.5萬種日本食品飲料漲價　泡沫經濟爆破以來首見

疫後全球均有嚴重通脹現像，其中在食品價格上最為影響民生。日本有研究機構指，2023年全國有195家主要食品製造商，將提高3萬多種食品的價格，其規模是泡沫經濟爆破以來前所未見。

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日本市場研究機構帝國數據庫向全國195家主要食品製造商，查詢了2023年的食品飲料價格調整狀況。截至6月底已有約19,700種商品上調價格，僅10月份就有約3,716種酒類及調味品會上調價格，預計全年會達到35,000件的規模，比去年價格連續上漲的25,768件商品多出35.8%。

漲價主要原因是原材料的大幅上升，調查預估到了10月食品價格上漲趨勢將有所放緩。帝國數據庫發言人就直言，如此大規模的食品飲料漲價是「泡沫經濟爆破以來，沒有出現超過3萬種商品漲價的先例」。

但帝國數據庫也指出，持續上漲的電價前景尚不明朗，日圓貶值帶來的勞動力成本上升、進口價格上漲等潛在因素尚未解決。由於家庭預算負擔加重導致購買力下降，消費者已經出現「漲價疲勞」，雖然很難看到主動漲價，但間歇性漲價預計從2023年底到明年初仍將持續。

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責任編輯：李智賢

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